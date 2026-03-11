logo
Policija se oglasila o tuči na stadionu u Doboju: "Spriječeni veći incidenti nakon fizičkog sukoba dva službena lica"

Autor Haris Krhalić
0

Nakon revanš utakmice četvrtfinala Kupa BiH između Sloge i Željezničara u Doboju došlo je do ozbiljnog incidenta i tuče u kojoj je deblji kraj izvukao tim menadžer sarajevskog kluba Aleksandar Kosorić.

Policija o sukobu na stadionu Luke u Doboju Izvor: Promo/FK Sloga Meridian

Prolazak dobojske Sloge u polufinale Kupa BiH nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca ostao je u sjenci teškog incidenta koji se dogodio odmah po završetku utakmice na stadionu „Luke“.

U opštem metežu na terenu napadnut je fudbaler sarajevskog Željezničara, Aleksandar Kosorić, kojeg je, prema nezvaničnim informacijama, u glavu udario jedan od zaposlenika domaćeg kluba. Ubrzo su se oglasili i iz dobojske Sloge, a oni tvrde da je njihov klupski fotograf Rade Šešlak fizički napadnut i pretučen od strane igrača Samira Radovca i Sulejmana Krpića.

Povodom ovih dešavanja danas se oglasila i Policijska uprava Doboj.

"Policijski službenici Policijske uprave Doboj 10.03.2025. godine, vršeći obezbjeđenje fudbalske kup utakmice BiH između FK ‘Sloga Meridian’ Doboj i FK ’Željezničar’ Sarajevo na stadionu ‘Luke’ u Doboju brzom reakcijom spriječili su veći incident kada je po završetku utakmice došlo do verbalnog, a potom i fizičkog sukoba između dva službena lica navedenih fubalskih klubova”, naveli su iz PU Doboj.

Iz policije su još dodali kako nastavljaju sa utvrđivanjem svih činjenica predmetnog događaja, nakon čega će prema odgovornim licima biti preduzete Zakonom predviđene mjere i radnje.

Međutim, iako policija u saopštenju spominje sukob dva lica, na osnovu dostupnih video snimaka incidenta jasno se vidi da je u fizičkom obračunu i metežu učestvovalo više osoba.  

Tagovi

FK Željezničar FK Sloga Doboj Doboj

Još iz INFO

