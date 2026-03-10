logo
Tuča u Doboju nakon meča Sloge i Željezničara! (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Nakon što je Sloga eliminisala Željezničar poslije boljeg izvođenja penala, u Doboju su se dogodili incidenti na stadionu “Luke”.

Naime, kako je javila Arena Sport, došlo je do žestoke tuče između fudbalera oba tima, a reagovala je i dobojska policija.

Komentator ove televizije David Pavlović je u direktnom prenosu istakao da zbog sukoba na terenu nije emitovana izjava trenera gostiju Save Miloševića.

"Vidjeli ste ove sukobe. Sudija je podijelio nekoliko kartona. Taman se smirila situacija, većina igrača je otišlo u svlačionice, mi smo došli do trenera Miloševića i kada smo očekivali njegov dolazak, došlo je opet do neke tuče ljudi koji su bili u markerima i između nekih igrača", naveo je Pavlović.

Zato je komentar meča dao samo trener dobojske ekipe Nedim Jusufbegović.

(MONDO)

FK Sloga Doboj FK Željezničar Kup BiH tuča

