Luka Dončić mora da plati najveću kaznu u NBA karijeri

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Slovenački košarkaš Luka Dončić neprikladno gestikulirao ka sudijama.

Luka doncic mora da plati kaznu nba ligi Izvor: Screenshot/YouTube/@Wfaa8

Slovenački košarkaš Luka Dončić još jednom je kažnjen od strane NBA lige, koja je rešila da mu ponovo zavuče ruku u džep. Zbog toga što je prstima signalizirao sudija da su potkupljeni, odnosno da zbog primljenog novca ne sude faulove nad njim, Slovenac će morati da plati najveću kaznu u svojoj karijeri.

Riječ je o 50.000 dolara koje Dončić vjerovatno neće ni osjetiti, ali treba imati u vidu da ovo nije prvi put da je kažnjen. Tokom čitave sezone Luka Dončić je kažnjen sa gotovo 100.000 dolara, a već je dobio i 15 tehničkih grešaka što znači da će nakon naredne morati da pauzira jedan meč.

Dončić je nedavno dobio jednu veoma čudnu tehničku grešku protiv Denver Nagetsa, a pomenuta situacija u kojoj je provocirao sudije dogodila se protiv Njujork Niksa. Nakon što je izgubio loptu, slovenački košarkaš je otrčao u odbranu i postavio se ispred svog koša, a bilo je jasno da želi da iznudi faul u napadu. Nije uspio u tome, Niksi su postigli poene, a on je protrljao prste u pravcu sudija. Pogledajte tu situaciju:

U ovom trenutku Luka Dončić je jedan od igrača koji najviše pričaju sa sudijama u NBA. On se veoma često žali na njihove odluke, uglavnom jer po njegovom mišljenju dobija premalo zaštite. Smatra slovenački košarkaš da bi arbitri trebalo više da ga čuvaju i da njegovim rivalima češće sude faulove.

Pored toga, Dončić je ovih dana u centru pažnje svih svjetskih medija zbog glasina o njegovom raskidu. Navodno, pukla je ljubav između slavnog košarkaša i njegove verenice Anamarije Goltes sa kojom je u prethodnom periodu dobio dvoje djece. Pomenut je čak i veliki skandal u koji je umiješana policija.

Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću
(MONDO)

