Luka Dončić je pred suspenzijom u NBA ligi: Kada je čuo zvižduk nemoćno je raširio ruke

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić ima problem sa tehničkim greškama u NBA.

Košarkaši Denvera savladali su Los Anđeles Lejkerse (120:113), a Nikola Jokić je još jednom pokazao da je najbolji igrač na svetu. Nakon što su mu sudije progledale kroz prste, ostvario je novi tripl-dabl i postigao najbitnije poene na meču - preko slovenačkog košarkaša Luke Dončića.

Upravo je Slovenac bio najbolji u redovima Lejkersa, ali je meč protiv Denvera obilježila i jedna vrlo čudna situacija koja mu se dogodila. Nakon što je košarkaš Denvera Džamal Marej pogodio trojku iz ćošku, a svi igrači na parketu krenuli da se postavljaju za napad Lejkersa, sudija koji je bio najbliži Luki Dončiću odlučio je da mu dosudi tehničku!

Slovenački košarkaš bio je potpuno zbunjen takvim razvojem situacije. Zna se da Dončić voli da se raspravlja sa sudijama i da zbog toga često dobija tehničke, ali ovog puta on nije ni bio okrenut ka sudiji koji ga je sankcionisao. Baš zbog toga je Luka bio zbunjen, pa je nemoćno širio ruke dok je pokušavao da sazna šta se desilo.

Jedino objašnjenje je da su arbitri sankcionisali Luku Dončića zbog prigovora, što se - kao što smo rekli - njemu često dešava na NBA parketima. Ovo je čak 15. tehnička greška koju je slovenački košarkaš zaradio tokom sezone, a zbog naredne bi liga mogla da ga suspenduje - u tom slučaju bi ostao bez zarađenog novca za meč na kojem je napravio prekršaj.