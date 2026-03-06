logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jokić preko Dončića pogodio za pobjedu Denvera: Pogledajte majstoriju najboljeg igrača na svijetu

Jokić preko Dončića pogodio za pobjedu Denvera: Pogledajte majstoriju najboljeg igrača na svijetu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nevjerovatan potez Nikole Jokića protiv dvojice košarkaša Lejkersa.

Nikola Jokić postigao koš preko Luke Dončića Izvor: X/NBA

Nikola Jokić je odigrao još jedan spektakularan meč, a košarkaši Denvera su savladali Lejkerse (120:113) u noći između četvrtka i petka. Tim iz Kolorada je tokom većeg dijela meča imao dvocifrenu prednost, ali je tim iz Los Anđelesa prišao i na samo jedan poen zaostatka u finišu - tada je Jokić morao da riješi meč.

Srpski košarkaš postigao je najbitnije poene za Denver, odnosno šest od posljednjih osam poena koje je njegov tim ubacio. Praktično je sve bilo gotovo kada je flouterom preko Džeksona Hejsa i Luke Dončića ubacio loptu u koš za nedostižnih 116:111.

Nikolu Jokića je čuvao Džekson Hejs, ali je srpski košarkaš uspio da ga "okrene" i stekne ogromnu prednost. Imao je ispred sebe čist put sve dok se nije pojavio Luka Dončić koji je stigao da pomogne u odbrani, ali ni to nije bilo dovoljno da se Lejkersi odbrane od napada najboljeg igrača na svijetu.

Pogledajte akciju Nikole Jokića: 

Srpski košarkaš je meč završio sa 28 poena, 12 skokova i 13 asistencija. Po sva tri parametra bio je najbolji na ovom meču, uz napomenu da je poenterski podjednako dobro bio raspoložen i njegov saigrač Džamal Marej. Jokić je upisao još jedan tripl-dabl učinak, a ovog puta je to uradio za prve tri dionice.

Jokić ove sezone prosječno bilježi 28,6 poena, 12,6 skokova i 10,4 asistencije. Zbog tih brojki je i dalje prvi favorit za MVP nagradu u ligaškom dijelu sezone, iako mu je Šej Gildžes-Aleksander za petama. Možda i najveći problem za Jokića je broj propuštenih mečeva, jer bi nova pauza mogla da ga izbaci iz konkurencije za nagrade.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić Luka Dončić NBA liga Denver LA Lejkers

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC