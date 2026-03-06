Jokić preko Dončića pogodio za pobjedu Denvera: Pogledajte majstoriju najboljeg igrača na svijetu

Nevjerovatan potez Nikole Jokića protiv dvojice košarkaša Lejkersa.

Izvor: X/NBA

Nikola Jokić je odigrao još jedan spektakularan meč, a košarkaši Denvera su savladali Lejkerse (120:113) u noći između četvrtka i petka. Tim iz Kolorada je tokom većeg dijela meča imao dvocifrenu prednost, ali je tim iz Los Anđelesa prišao i na samo jedan poen zaostatka u finišu - tada je Jokić morao da riješi meč.

Srpski košarkaš postigao je najbitnije poene za Denver, odnosno šest od posljednjih osam poena koje je njegov tim ubacio. Praktično je sve bilo gotovo kada je flouterom preko Džeksona Hejsa i Luke Dončića ubacio loptu u koš za nedostižnih 116:111.

Nikolu Jokića je čuvao Džekson Hejs, ali je srpski košarkaš uspio da ga "okrene" i stekne ogromnu prednost. Imao je ispred sebe čist put sve dok se nije pojavio Luka Dončić koji je stigao da pomogne u odbrani, ali ni to nije bilo dovoljno da se Lejkersi odbrane od napada najboljeg igrača na svijetu.

Pogledajte akciju Nikole Jokića:

JOKIĆ SCORES WITH 22.3 LEFT TO SEAL IT IN DENVER!



Another Joker masterpiece: 28 PTS, 12 REB, 13 AST.



His 23rd triple-double of the season.pic.twitter.com/eDB01ndlqB — NBA (@NBA)March 6, 2026

Srpski košarkaš je meč završio sa 28 poena, 12 skokova i 13 asistencija. Po sva tri parametra bio je najbolji na ovom meču, uz napomenu da je poenterski podjednako dobro bio raspoložen i njegov saigrač Džamal Marej. Jokić je upisao još jedan tripl-dabl učinak, a ovog puta je to uradio za prve tri dionice.

Jokić ove sezone prosječno bilježi 28,6 poena, 12,6 skokova i 10,4 asistencije. Zbog tih brojki je i dalje prvi favorit za MVP nagradu u ligaškom dijelu sezone, iako mu je Šej Gildžes-Aleksander za petama. Možda i najveći problem za Jokića je broj propuštenih mečeva, jer bi nova pauza mogla da ga izbaci iz konkurencije za nagrade.