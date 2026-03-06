Osvojio Vimbdlon i Olimpijske igre, a igraće sa Novakom: Paklen rival na startu Indijan Velsa

Novak Đoković će u drugom kolu turnira u Indijan Velsu igrati sa Kamilom Majhžakom, nekada juniorskim šampionom.

Izvor: Stephane Thomas / Zuma Press / Profimedia

Novak Đoković je saznao ime prvog rivala na turniru u Indijan Velsu. Igraće najbolji teniser ikada sa Poljakom Kamilom Majhžakom. On je u svom meču prvog kola savladalao Đovanija Mpeši Perikara iz Francuske.

Majhžak je poslije 107 minuta igre pobijedio sa 6:3, 1:6, 7:5. Dobro je krenuo Poljak i odmah uzeo brejk koji je sačuvao do kraja prvog seta. Zatim je nestao sa terena, uzeo samo jedan gem i dozvolio rivalu da izjednači, ali je u trećem setu kada se lomilo uzeo brejk i pobijedio.

Ko je Novakov rival?

Poljski teniser ima 30 godina i profesionalac je od 2014. Trenutno je 55. na svijetu što mu je najbolji rezultat u karijeri, a na grend slemovima najviše je stigao 2025. na Vimbdonu kada je bio u četvrtom kolu.

Zanimljvo je da je 2019. u finalu jednog čelendžera uspio da pobijedi i Janika Sinera, a kao junuor je 2013. osvojo US open i 2014. omladinske Olimpijske igre. U karijeri ipak ima samo jednu pobjedu nad Top 10 igračem na svijetu i to nad Karenom Hačanovom. Do sada nikada nije igrao sa Novakom Đokovićem.