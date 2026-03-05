"Tehnologija je jedinstvena": Novak Đoković lansirao proizvod zahvaljujući kojem i dalje igra tenis

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković govorio je pred novi turnir u 2026, pred njim su sada izazovni mečevi na Indijan Velsu

Izvor: YouTube/Printscreen/@bnpparibasopen

Srpski teniser Novak Đoković (38) je na nedavno održanom Australijan openu pokazao da i pored poznih igračkih godina i dalje predstavlja prijetnju mladim igračima. Sada pred sobom ima novi zadatak, nije u pitanju grend slem, već će se naći na Indijan Velsu, a čini se da je sve spremno za napad na 102. titulu.

Mnogo se govori o formi Novaka Đokovića, iako je ispisao istoriju tenisa i i dalje to čini, naporan rad Srbina često se osporava. Zbog toga je olimpijski šampion iz Pariza otišao korak naprijed i predstavio novi proizvod. Najbolji teniser svih vremena, osvajač čak 24 grend slem turnira, javno je govorio o proizvodu koji smanjuje upale i pomaže oporavku mišića.

"Da, lansirali smo novu liniju proizvoda. Tehnologija je jedinstvena - ne radi se o običnoj odjeći, već o materijalu sa infracrvenom nanotehnologijom koji pomaže u smanjenju upala i bržem oporavku mišića i tkiva", započeo je Novak Đoković na konferenciji za medije u Indijan Velsu.

"To je posebno važno za sportiste, ali i za druge ljude. Drago mi je zbog partnerstva, jer se uklapa u moj fokus na zdravlje, dugovječnost i blagostanje - oblasti koje su mi bliske i koje živim svakog dana. Trudim se da budem primjer da proizvodi koje podržavam zaista imaju vrijednost. U današnje vrijeme, sa toliko brendova i proizvoda, važno je imati integritet i autentičnost. To je filozofija koju sam njegovao tokom cijele karijere i koja mi pomaže da i dalje igram na visokom nivou", rekao je Novak Đoković.