Crvena zvezda u polufinalu Kupa Srbije: Novi Pazar potpuno nemoćan (FOTO, VIDEO)

Crvena zvezda savladala Novi Pazar i plasirala se u polufinale Kupa Srbije. Meč obilježio prekid u prvom minutu.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde obezbijedili su plasman u polufinale Kupa Srbije, pobjedom nad ekipom Novog Pazara. Golove za tim Dejana Stankovića postigli su Nair Tiknizjan i Timi Maks Elšnik, a utakmicu su obilježila i dva detalja kojih se ne treba sjećati...

Već u prvom minutu utakmica je prekinuta zbog problema na tribini gdje su bili smješteni navijači Crvene zvezde, a nakon provokacija domaće publike. Prekid je trajao nekih šest ili sedam minuta, a kasnije je još samo na nekoliko sekundi arbitar Danilo Nikolić morao da zaustavi igru.

Sa druge strane, veliki prekid meča dogodio se nakon povrede Mateuša Magaljaeša. Golman Crvene zvezde dobio je udarac nogom u glavu i hitno je prebačen u bolnicu. Šansu umjesto dobio je mladi Vuk Draškić, koji je sjajno odradio posao na neugodnom gostovanju u Novom Pazaru.

(MONDO)