Nenad Lalatović poslije poraza od Crvene zvezde: "Dali su golove iz dva šuta"

Nenad Lalatović poslije poraza od Crvene zvezde: "Dali su golove iz dva šuta"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Trener Novog Pazara Nenad Lalatović istakao je da njegov tim nije primio golove od Crvene zvezde iz igre i da je sada cilj ekipe da se okrene obavezama u prvenstvu.

nenad lalatovic zvezda dala golove iz dva suta Izvor: Arena Sport /Printscreen

Nije uspio tim Nenada Lalatovića da u Novom Pazaru napravi iznenađenje i izbaci Crvenu zvezdu iz Kupa Srbije. Bilo je 2:0 (1:0) za crveno-bijele na kraju poslije 90 minuta igre, a Lalatović se obratio medijima odmah poslije utakmice.

"Pa dobro nije Crvena zvezda jača samo od Pazara. Bila je jača i od Malmea i od Lila, Zvezda nije slučajno tu gdje jeste. Dali smo sve od sebe, korektno smo se suprotstavili prvaku države, učesniku Lige šampiona, Lige Evrope", počeo je on.

Nekada kapiten Crvene zvezde, a sada šef struke Pazaraca istakao je da njegov tim nije primio golove iz igre već sa distance i iz prekida. 

"Mislim da je Crvena zvezda iz dva šuta dala dva gola. Prvog šuta sa 30 metara i iz auta. Nije to bilo iz igre, da su nas nadigrali pa su dali golove. Dali su golove kako su dali, ja im česitam na tome, mi smo dali maksimum i okrećemo se sada prvenstvu", završio je on. 

Crvena zvezda sada čeka polufinale gdje su se već ranije plasirali Vojvodina, Jedinstvo sa Uba kao i drugoligaš Grafičar. 

(MONDO)

00:32
Novi Pazar Crvena zvezda haos na kraju poluvremena
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Tagovi

Nenad Lalatović FK Crvena zvezda FK Novi Pazar Kup Srbije

