Nikola Jokić o provodu i zbog čega lomi čaše: "Mama me vodila u kafanu sa 10 godina" (VIDEO)

Nikola Jokić je otkrio da su tamburaši ono što najviše voli da čuje i da je provod u kafani sa prijateljima za njega najveća zabava.

Nikola Jokić je poznat po tome što obožava svoj Sombor i jedva čeka da se završi NBA sezona kako bi se vidio sa starim prijateljima, ali i proveselio. Sada je u razgovoru sa Edinom Avdićem u njegovoj emisiji otkrio ono što već znamo - da obožava tamburaše.

"Mislim da sam u nekim momentima jako emotivan. Za mene tamburaši, društvo za stolom to je vrhunac provoda. Može biti koncert, išao sam i na koncerte, u diskoteke i u klubove. I strani i domaći i rok i ovo i ono... Za mene su vrhunac provoda tamburaši", otkrio je Nikola Jokić kada je upitan šta je za njega najbolji provod.

"Mama me vodila u kafanu sa 10 godina"

Jako je vezan za porodicu i rodno mjesto srpski najbolji košarkaš, a ljubav prema kafani i tamburašima dolazi iz porodice. Prije svega od mame i tate.

"Vjerovatno zato što sam odrastao, vjerovatno odakle sam došao. Ja sam sa mojom mamom išao u kafanu sa deset godina. To sada možda zvuči loše, ali ja sam zahvalan na tome", počeo je Jokić

Istakao je da je od oca naučio kako treba da se ponaša u kafani i da bi volio da svi imaju takve manire.

"Ja bih volio da se ljudi ponašaju u kafani kao moj tata. Sad je malo omatorio i sve to, ali i dalje je... Naučio sam i pjesme i kako se ponaša i kako se pjeva i kako se naručuje, kako se zove konobar, kako se naručuje, kako se zove konobar, kako se pije piće, kako sve... Kako ako razbiješ čašu šta... Pritom moj tata nikada nije razbio čašu, nisam ga vidio", rekao je Jokić, na šta je Edin pitao da li je on razbio čašu nekada.

"Jesam", rekao je Nikola Jokić uz osmijeh. Kompletna emisija Edina Avdića sa Nikolom Jokićem izaći će u nedjelju od 20:30 časova.

