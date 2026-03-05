logo
Crvena zvezda otkrila sve o povredi golmana u Novom Pazaru

Crvena zvezda otkrila sve o povredi golmana u Novom Pazaru

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Crvena zvezda se oglasila povodom potresa mozga koji je u Novom Pazaru doživio Mateuš Magaljaeš.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda se oglasila i otkrila u kakvom se stanju nalazi golman ekipe nakon meča sa Novim Pazarom. Crveno-bijeli su savladali domaćina 2:0 (1:0) i prošli u polufinale, ali su dva igrača napustila meč zbog povreda.

Prvo je Bruno Duarte morao napolje, a zatim je vezista Pazaraca Abdelsamed Abdulahi udario Mateuša pravo u glavu. Poslije jakog udarca ostao je na travi iskusni Brazilac i morao je da ga zamijeni Vuk Draškić među stativama. Pogledajte taj start i povredu Mateuša Magaljaeša:

Abdulahi povredio Mateusa
Izvor: YouTube/Arena sport

"Mateuš je imao potres mozga, a sada je stabilan. On je nakon utakmice pregledan u novopazarskoj bolnici, gdje su mu urađeni svi neophodni pregledi. Po povratku ekipe u Beograd, koji je planiran za danas, biće obavljeni i dodatni ljekarski pregledi", naveo je klub u saopštenju. 

Dejan Stanković se oglasio

Nakon što je čestitao svojim igračima na pobjedi i prolasku dalje oglasio se posle utakmice Dejan Stanković i u vezi stanja svog čuvara mreže. Otkrio je da Brazilac na momente čak i gubi pamćenje. 

"To nas je malo pomelo. Mateus, ne znamo još, budan je, svjestan je, ali ima momente kad gubi pamćenje, vraća pamćenje. OK je, svjestan je. Bruno je sigurno dobro istegao ložu. Pauza, ali ćemo da vidimo. Marko se bori sa svojim problemčičima, ali ne odustaje od treninga i utakmica. Ima problem sa koljenima i nekim ožiljcima na loži, pa doziramo minutažu. Dobro je ušao, bez zagrijavanja, bez ičega. I tu sam sa plašio da će biti nešto, ali sve je otišlo kako treba”, rekao je Stanković.

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:32
Novi Pazar Crvena zvezda haos na kraju poluvremena
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Tagovi

FK Crvena zvezda Kup Srbije FK Novi Pazar

