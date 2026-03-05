Mateuš se oglasio nakon potresa mozga u Novom Pazaru

Golman Crvene zvezde Mateuš Magaljaeš oglasio se poslije povrede koju je doživio na meču sa Novim Pazarom.

Izvor: MN PRESS

Nakon povrede na utakmici sa Novim Pazarom sada se oglasio i iskusni golman Crvene zvezde Mateuš Magaljaeš. On je dobio jak udarac u glavu tokom prvog poluvremena meča četvrtfinala kupa Srbije i morao je da izađe sa terena. Zamijenio ga je mladi Vuk Draškić.

"Hvala svima na porukama, javljam se da kažem da sam dobro, hvala Bogu. Veoma sam srećan zbog pobjede", napisao je Mateus koji je poslije meča hitno prebačen u bolnicu.

Crvena zvezda se prva oglasila

Nakon što je poslije povrede Bruna Duartea trener Dejan Stanković morao iz igre da vadi i Mateuša zbog jakog udarca u glavu koji je dobio, oglasio se klub iz Ljutice Bogdana.

"Mateuš je imao potres mozga, a sada je stabilan. On je nakon utakmice pregledan u novopazarskoj bolnici, gdje su mu urađeni svi neophodni pregledi. Po povratku ekipe u Beograd, koji je planiran za danas, biće obavljeni i dodatni ljekarski pregledi", naveo je klub u saopštenju.

Poslije svega na konferenciji za medije Dejan Stanković se obratio i takođe se dotakao situacije sa iskusnim čuvarom mreže.

"To nas je malo pomelo. Mateus, ne znamo još, budan je, svjestan je, ali ima momente kad gubi pamćenje, vraća pamćenje. OK je, svjestan je. Bruno je sigurno dobro istegao ložu. Pauza, ali ćemo da vidimo. Marko se bori sa svojim problemčičima, ali ne odustaje od treninga i utakmica. Ima problem sa koljenima i nekim ožiljcima na loži, pa doziramo minutažu. Dobro je ušao, bez zagrijavanja, bez ičega. I tu sam sa plašio da će biti nešto, ali sve je otišlo kako treba", rekao je Stanković.

