"Torcida" slavila ropstvo pod Turcima: Transparent sa tribine u Novom Pazaru zgrozio Srbiju

"Naš je djed vašu babu 500 godina", stajalo je na tribini "Torcide" u Novom Pazaru na meču sa Crvenom zvezdom.

Uz mnogo problema ipak se završio meč Novog Pazara i Crvene zvezde u Kupu Srbije. Crveno-bijeli su na utakmici koja je zbog navijačkih nereda prekinuta već u prvom minutu pobijedili sa 2:0 (1:0), a tokom i poslije meča je bilo incidenata.

Dok su navijači Crvene zvezde u nekoliko navrata skandirali ime Ratka Mladića u Novom Pazaru tribina na kojoj je bila "Torcida" je imala nekoliko poruka.

"Godinama prkosima svima, ljubav tebi, k***c njima", pisalo je na početku meča na tribini, a onda se tokom utakmice pojavio i skandalozan transparent. Na njemu je pisalo "Naš je djed vašu babu 500 godina..."

Šta ovaj transparent znači?

Dok su navijači Crvene zvezde na svojoj tribini pokazali srpsku trobojku sa druge strane je bio tu transparent koji je očigledno bio aluzija na vladavinu Otomanskog carstva u Srbiji. Što se tiče toga, posljednji srpski grad koji je pao u turske ruke bilo je Smederevo koje je 18. avgusta 1439. osvojeno, a s obzirom da je nakon drugog srpskog ustanka 1817. ponovo uspostavljena srpska vlast to ukupno nije ni 400 godina.

Nije ovdje bio kraj

Nakon meča nekoliko autobusa sa navijačima Crvene zvezde je napustilo Novi Pazar u pratnji policije, ali tek nakon napada od strane "Torcide" i navijača Novog Pazara.

