Žarko Paspalj Grcima otkrio sve: "Zvao sam Željka Obradovića da saznam šta se desilo u Partizanu"

Žarko Paspalj je u intervjuu za grčke medije otkrio da se čuo sa Željkom Obradovićem nakon što je dobio posao u Partizanu.

Žarko Paspalj je u najnovijem intervjuu koji je dao za grčku "Gazetu" pričao o svom povratku u Partizan i o tome da je razgovarao sa Željkom Obradovićem kada je dobio ponudu da preuzme poziciju generalnog menadžera crno-bijelih.

"Da, pozvao sam ga nekoliko dana nakon što sam se vratio u klub. Nismo se sreli lično, ali on je bio jedna od prvih osoba sa kojom sam želio da razgovaram. Želio sam iz prve ruke da saznam šta se dogodilo i zbog čega su stvari došle do ove tačke", rekao je Paspalj za "Gazetu".

Kada će biti bolje?

Paspalj je napravio nekoliko poteza poput dolaska Alekse Radanova i dovođenja Đoana Penjaroje na mjesto trenera ali mu je jasno da to još uvijek nije Partizan koji priželjkuju navijači.

"Tokom prva dva mjeseca situacija nije bila dobra. Prvo što želimo jeste da igramo dobru košarku. Možda kasnimo u Evroligi, ali još uvijek imamo neke utakmice da pokušamo. Ne možemo da se obavežemo na određeni cilj, ali je naš fokus na ABA ligi. Želimo da završimo sezonu dostojanstveno. Ako to postignemo, onda možemo da kažemo da smo uradili najbolje što smo mogli u datim okolnostima. Timu će u budućnosti vjerovatno biti potrebno mnogo promjena, ali to je posao za ljeto.

Sada, poslije dva mjeseca, stvari su malo stabilnije, ali prošla su samo dva mjeseca. Željkov odlazak je nanio mnogo štete i Partizanu i njemu, niko to nije očekivao. Naravno, period poslije toga bio je veoma težak. Bio sam neko koga je klub odlučio da vrati u teškom trenutku, potrudićemo se da se oporavimo. Postoje i drugi problemi koji moraju da se rješavaju svaki dan. Idemo korak po korak i kao što trener radi na terenu, tako moramo i mi van njega", rekao je Paspaj.

Zašto se vratio?

Istakao je da se vratio da bi pomogao Partizanu, ali i da bi uspio da napravi ime u novoj profesiji.

"Da stvorim ime iza sebe. Ne mogu reći da sam neki veliki generalni menadžer. Ova pozicija je veoma komplikovana, jer obuhvata mnoštvo stvari, a ja je nikad ranije nisam radio. Ono što je do mene jeste da pomognem klubu koliko god mogu. Malo pomalo, uz međusobno poštovanje, hajde da uradimo nešto dobro. Hajde da igramo dobru košarku", rekao je on.

Pitali su ga novinari u Grčkoj i o meču sa Bajernom u Beogradskoj areni na kome je izviždan i on i cijeli tim.

"Bilo je loše, nije lijepo doživjeti tako nešto. Veliko iznenađenje je to što se dogodilo, ali ne mislim da će se ponoviti. Neke stvari ne možete kontrolisati i nemaju nikakve veze sa košarkom. Sada su stvari malo bolje, ali su povezane sa političkim pitanjima koja postoje u zemlji. Život u zemlji gdje je politika svuda i mijenja živote i situacije. Navijači su podijeljeni na one koji to razumiju i ne razumiju, ali mi možemo da kontrolišemo samo košarku", završio je Paspalj.

