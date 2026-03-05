logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Haos na ulicama Novog Pazara: "Torcida" razbijala prozore, navijači Crvene zvezde iskakali iz autobusa (VIDEO)

Haos na ulicama Novog Pazara: "Torcida" razbijala prozore, navijači Crvene zvezde iskakali iz autobusa (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Veliki sukob navijača Crvene zvezde i Novog Pazara desio se na ulicama grada poslije utakmice.

tuca navijaca novog pazara i crvene zvezde Izvor: Instagram/npz.rs/printscreen

Nakon utakmice Novog Pazara i Crvene zvezde u četvrfinalu Kupa Srbije desila se i tuča navijača ova dva tima. Nakon što je kolona autobusa sa navijačima Crvene zvezde krenula da napušta grad uz pratnju policije tu su se pojavili navijači domaćeg tima.

Prema navodima medija navijačka grupa "Torcida" je kamenovala autobuse sa navijačima Zvezde i polomila stakla na njima, a onda su navijači Crvene zvezde krenuli da iskaču kroz prozore. Pogledajte kako je to izgledalo:

Nakon toga je uslijedila jurnjava dve navijačke grupe po ulicama grada, a snimci toga su se pojavili na društvenim mrežama. Ipak policija koja je ocijenila ovaj meč kao rizičan i bila je prisutna u velikom broju na utakmici reagovala je i spriječila veće nerede. 

Još je na samom meču bilo problema i to na početku, pa je u prvom meču duel prekinut zbog navijačkih nereda. Ta atmosfera se prenijela i na ulice grada u Raškoj. Pogledajte kako: 

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:32
Novi Pazar Crvena zvezda haos na kraju poluvremena
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Novi Pazar FK Crvena zvezda Kup Srbije navijači Delije tuča

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC