Haos na ulicama Novog Pazara: "Torcida" razbijala prozore, navijači Crvene zvezde iskakali iz autobusa (VIDEO)

Veliki sukob navijača Crvene zvezde i Novog Pazara desio se na ulicama grada poslije utakmice.

Izvor: Instagram/npz.rs/printscreen

Nakon utakmice Novog Pazara i Crvene zvezde u četvrfinalu Kupa Srbije desila se i tuča navijača ova dva tima. Nakon što je kolona autobusa sa navijačima Crvene zvezde krenula da napušta grad uz pratnju policije tu su se pojavili navijači domaćeg tima.

Prema navodima medija navijačka grupa "Torcida" je kamenovala autobuse sa navijačima Zvezde i polomila stakla na njima, a onda su navijači Crvene zvezde krenuli da iskaču kroz prozore. Pogledajte kako je to izgledalo:

Nakon toga je uslijedila jurnjava dve navijačke grupe po ulicama grada, a snimci toga su se pojavili na društvenim mrežama. Ipak policija koja je ocijenila ovaj meč kao rizičan i bila je prisutna u velikom broju na utakmici reagovala je i spriječila veće nerede.

Još je na samom meču bilo problema i to na početku, pa je u prvom meču duel prekinut zbog navijačkih nereda. Ta atmosfera se prenijela i na ulice grada u Raškoj. Pogledajte kako:

(MONDO)

BONUS VIDEO: