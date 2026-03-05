Delije dozivale Nenada Lalatovića, on se krstio u Novom Pazaru: Ovo niste vidjeli u prenosu

Navijači Novog Pazara i Crvene zvezde pozdravili potez Nenada Lalatovića koji se prekrstio.

Izvor: Youtube/Arena Sport TV/printscreen

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Novi Pazar u četvrtfinalu Kupa Srbije. Golove su postigli Nair Tiknizjan i Timi Maks Elšnik, ali to nije jedino što će se pamtiti - iako je jermenski fudbaler napravio remek-djelo. Meč u Novom Pazaru počeo je prekidom, zbog kojeg se oglasio i FSS, a vidjeli smo i tešku povredu Zvezdinog golmana Mateuša koji je sa stadiona prebačen u bolnicu.

U centru pažnje bio je i Nenad Lalatović, nekadašnji fudbaleri i Crvene zvezde koji sada sa klupe predvodi Novi Pazar. Nakon što je napravio potpuni bum sa ekipom Novog Pazara, Lalatović nije uspio da uvede svoju ekipu u polufinale Kupa Srbije, ali... Privukao je pažnju!

Navijači Crvene zvezde skandirali su "Ti si Zvezdin četnik, Lalate", a od svog nekadašnjeg fudbalera tražili su da se prekrsti. Nenad Lalatović je otpozdravio navijačima na istočnoj tribini stadiona Novog Pazara na kojoj su bile "Delije", a zatim se okrenuo i pozdravio zapadnu tribinu gdje su bili domaći navijači. Odatle su stizala skandiranja "Lalate, majstore". Pogledajte kako je to bilo:

Trener novog Pazara Nenad Lalatović. Izvor: YouTube/Arena sport TV

Nenad Lalatović je uradio ono što su navijači Crvene zvezde tražili od njega. Prekrstio se dok je gledao ka istočnoj tribini, a prekrstio se i kada je pogledao zapadnu tribinu stadiona u Novom Pazaru. Navijači oba tima su pozdravili taj potez srpskog stručnjaka, koji je u ovom trenutku možda i jedini čovjek kojem u Novom Pazaru mogu da skandiraju i domaći navijači i pristalice crveno-bijelih.

Nenad Lalatović ispoštovao navijače Crvene zvezde, potom dobio ovacije od navijača Novog Pazara#fkcz#novipazarpic.twitter.com/Pc5J1SEW9M — Mozzart Sport (@MozzartSport)March 5, 2026

Pogledajte 00:32 Novi Pazar Crvena zvezda haos na kraju poluvremena Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

