Partizan se oglasio zbog odluke Evrolige: Nismo dali saglasnost, dovedeni smo pred svršen čin

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Evroliga je bez saglasnosti Partizana pomjerila odigravanje meča protiv Virtusa za dan ranije.

evroliga pomjerila mec bez dozvole partizana Izvor: MN PRESS

KK Partizan se oglasio zato što je na zahtjev italijanske policije pomjeren meč crno-bijelih sa Virtusom u Bolonji. Meč koji je trebalo da bude odigran 12. marta sada će biti odigran dan ranije 11.03. od 20:30. Ova odluka je donijeta bez saglasnosti Partizana, uz saglasanost Virtusa i Evrolige.

Crno-bijeli su izdali saopštenje na svom zvaničnom sajtu i izrazili nezadovoljstvo zbog jednostrane odluke ostalih aktera. Prenosimo ga u cijelosti. 

"U četvrtak, petog marta, KK Partizan Mozzart Bet je primio službenu informaciju od strane predstavnika Evrolige da će utakmica 30. kola elitnog evropskog takmičenja između Virtusa i Partizana biti odigrana 11.03. od 20:30 u Bolonji, a ne dan kasnije kako je prvobitno zakazano. Po redovnoj proceduri, prema pravilniku Evrolige, za svako pomjeranje koje se dogodi više od 15 dana prije početka utakmice, potrebna je saglasnost oba kluba, što se u ovom konkretnom slučaju nije dogodilo.

Ipak, na intervenciju italijanske policije u Bolonji koja je izrazila svoje razloge za zabrinutost usljed dva velika međunarodna sportska događaja (12.03. Liga Evrope, Bolonja - Roma) u istom danu, i njihovo insistiranje na pomjeranju meča, Evroliga je donijela odluku da se utakmica odigra 24 sata ranije, uprkos protivljenju KK Partizan.

Povrh svega, policija je u svom pismu od 2. marta insistirala na strogoj provjeri i zabrani prodaje ulaznica za sve one koji nemaju italijansko državljanstvo. Kako je ova odluka donijeta veoma kasno, crno-bijeli su uspjeli da isposluju da se ista ne primjenjuje na putnike sa čarter leta KK Partizan, koji će se tretirati kao izuzetak.

Ovakvom odlukom, beogradski Partizan je stavljen pred svršen čin i pred veliki logistički izazov koji utiče i na njegove navijače. Čarter let za Bolonju će biti pomjeren za dan ranije, a pred navijačima je ostavljena mogućnost odustajanja od putovanja uz refundaciju troškova aranžmana uplaćenog preko agencije sa kojom Klub realizuje ovo putovanje.

Iako ni na koji način nije odgovoran za novonastalu situaciju, Klub ovim putem apeluje na razumijevanje navijača i izražava veliko nezadovoljstvo usljed situacije kojoj su izloženi. Istovremeno, KK Partizan poziva navijače da ne pokušavaju dolazak na utakmicu u svojoj režiji i kupovinu ulaznica na bilo kakve alternativne načine, jer će policija insistirati na izuzetno strogim provjerama. Nažalost, usljed nerazumijevanja nadležnih, utakmica između dva bivša šampiona Evrope je pretvorena je u logistički problem, umjesto da predstavlja praznik košarke za domaće i gostujuće navijače u košarkaškom gradu Bolonji", navodi se u saopštenju Partizana. 

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

06:22
Karlik Džouns
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

