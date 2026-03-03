logo
Partizan ponovo pomogao Makabiju: Crno-bijeli još jednom pokazali sportsku solidarnost

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Košarkaši Makabija nisu imali opremu za treniranje, a odmah po slijetanju u Beograd, Partizan im je pomogao

Partizan dao Makabiju opremu za trening Izvor: MN PRESS

Zbog ratnih dešavanja, Makabi iz Tel Aviva primoran je da se vrati u Beograd, gdje je do kraja 2025. igrao evroligaške mečeve. Nakon što su prvi igrači stigli u Beograd, susreli su se sa problemima u vezi sa opremom, pa su im iz Partizana pomogli makar u tom segmentu.

Saradnja Makabija i Partizana postoji već duže vremena, a "ponos Izraela" crno-bijelima se zahvalio prvom prilikom kad su crno-bijeli gostovali u njihovoj zemlji. Međutim, klub je ponovo morao da se vrati u Beograd kako bi nastavio takmičenje i odmah po slijetanju nastao je problem. Oprema Makabija za treniranje ostala je u Izraelu, pa je Partizan pritekao u pomoć, prenosi "Sport5".

"Igrači su koristili pozajmljenu opremu dok nije stigao Josi Šaj, član stručnog osoblja koji je pratio reprezentaciju na Kipru. Šaj je, na zahtjev Makabija, doputovao u Beograd da pomogne timu, jer osoblje kluba nije moglo da napusti zemlju i donio je opremu nacionalnog tima koju igrači koriste na treninzima", navodi se u tekstu.

U upravi Makabija su se obratili sponzoru 'Adidas' kako bi obezbijedili dresove i šortseve za utakmicu u Beogradu, uoči derbija koji predstoji. Trebalo bi da oprema bude isporučena sa imenima igrača na dresovima, kao i trening opremu. Pored toga, Makabi je saopštio da Marsio Santos, koji je bio sa reprezentacijom Brazila, očekuje da se priključi timu, dok klub pokušava da organizuje dolazak Lonija Voker, Džimija Klarka i Ifea Lundberga iz Dubaija u Beograd", dodaje se.

Tagovi

Makabi Tel Aviv KK Partizan Evroliga

