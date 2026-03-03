Elvedina Muzaferija ponovo na stazi: Najbolja bh. skijašica oporavila se od neugodnog pada u Andori

Nakon pada na treningu FIS Svjetskog kupa, Elvedina Muzaferija ponovo na stazi.
Najbolja bh. alpska skijašica Elvedina Muzaferija, koja je prošle sedmice doživjela ozbiljan pad na službenom treningu FIS Svjetskog kupa u Andori, polako se oporavlja i vraća na stazu.
Povreda u predjelu skočnog zgloba je pod kontrolom, a stručni tim u naredna dva dana donijeće odluku hoće li se Muzaferija takmičiti na predfinalnim trkama u Val di Fasi ovog vikenda.
Podsjećamo, Muzaferija je na prvom službenom treningu spusta u Soldeu, 26. februara, doživjela nezgodu pred kraj prvog sektora kada je pri velikoj brzini, prilikom manjeg doskoka udarila u kapiju, a zatim o stazu i o zaštitnu ogradu, te je zbog povrede propustila takmičenje u disciplini spust i dvije Super-G trke.
"Pregledi u Andori pokazali su da nema lomova u donjem dijelu noge. Dala sam sve od sebe i uz podršku fizioterapeutkinje iz tima i doktora Semina Bećirbegovića i osoblja poliklinike Orthos, uspjela sam se sa štaka ponovo vratiti na skije. Juče sam odradila kondicioni trening, a jutros nekoliko ski-vožnji na Bjelašnici. Osjećam se dobro i drago mi je što ova sezona za mene još uvijek nije završena", kaže Muzaferija koja će se najbržim skijašicama svijeta pridružiti sutra u Italiji, a prvi zvanični trening spusta, prema trenutnim procjenama, startovaće u četvrtak.
Val di Fasa je pretposljednja stanica FIS Svjetskog kupa u sezoni 2025/26 u brzim disciplinama za žene, a 25 prvoplasiranih putuje u Lilehamer, gdje će od 19. do 25. marta biti održane trke finala Audi FIS Svjetskog kupa.