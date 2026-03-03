logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Elvedina Muzaferija ponovo na stazi: Najbolja bh. skijašica oporavila se od neugodnog pada u Andori

Elvedina Muzaferija ponovo na stazi: Najbolja bh. skijašica oporavila se od neugodnog pada u Andori

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Nakon pada na treningu FIS Svjetskog kupa, Elvedina Muzaferija ponovo na stazi.

Elvedina Muzaferija Izvor: PR tim Elvedina Muzaferija

Najbolja bh. alpska skijašica Elvedina Muzaferija, koja je prošle sedmice doživjela ozbiljan pad na službenom treningu FIS Svjetskog kupa u Andori, polako se oporavlja i vraća na stazu.

Povreda u predjelu skočnog zgloba je pod kontrolom, a stručni tim u naredna dva dana donijeće odluku hoće li se Muzaferija takmičiti na predfinalnim trkama u Val di Fasi ovog vikenda.

Podsjećamo, Muzaferija je na prvom službenom treningu spusta u Soldeu, 26. februara, doživjela nezgodu pred kraj prvog sektora kada je pri velikoj brzini, prilikom manjeg doskoka udarila u kapiju, a zatim o stazu i o zaštitnu ogradu, te je zbog povrede propustila takmičenje u disciplini spust i dvije Super-G trke.

"Pregledi u Andori pokazali su da nema lomova u donjem dijelu noge. Dala sam sve od sebe i uz podršku fizioterapeutkinje iz tima i doktora Semina Bećirbegovića i osoblja poliklinike Orthos, uspjela sam se sa štaka ponovo vratiti na skije. Juče sam odradila kondicioni trening, a jutros nekoliko ski-vožnji na Bjelašnici. Osjećam se dobro i drago mi je što ova sezona za mene još uvijek nije završena", kaže Muzaferija koja će se najbržim skijašicama svijeta pridružiti sutra u Italiji, a prvi zvanični trening spusta, prema trenutnim procjenama, startovaće u četvrtak.

Val di Fasa je pretposljednja stanica FIS Svjetskog kupa u sezoni 2025/26 u brzim disciplinama za žene, a 25 prvoplasiranih putuje u Lilehamer, gdje će od 19. do 25. marta biti održane trke finala Audi FIS Svjetskog kupa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Elvedina Muzaferija skijanje Svjetski kup

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC