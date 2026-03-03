Elvedina Muzaferija ponovo na stazi: Najbolja bh. skijašica oporavila se od neugodnog pada u Andori

Nakon pada na treningu FIS Svjetskog kupa, Elvedina Muzaferija ponovo na stazi.

Izvor: PR tim Elvedina Muzaferija

Najbolja bh. alpska skijašica Elvedina Muzaferija, koja je prošle sedmice doživjela ozbiljan pad na službenom treningu FIS Svjetskog kupa u Andori, polako se oporavlja i vraća na stazu.

Povreda u predjelu skočnog zgloba je pod kontrolom, a stručni tim u naredna dva dana donijeće odluku hoće li se Muzaferija takmičiti na predfinalnim trkama u Val di Fasi ovog vikenda.

Podsjećamo, Muzaferija je na prvom službenom treningu spusta u Soldeu, 26. februara, doživjela nezgodu pred kraj prvog sektora kada je pri velikoj brzini, prilikom manjeg doskoka udarila u kapiju, a zatim o stazu i o zaštitnu ogradu, te je zbog povrede propustila takmičenje u disciplini spust i dvije Super-G trke.

"Pregledi u Andori pokazali su da nema lomova u donjem dijelu noge. Dala sam sve od sebe i uz podršku fizioterapeutkinje iz tima i doktora Semina Bećirbegovića i osoblja poliklinike Orthos, uspjela sam se sa štaka ponovo vratiti na skije. Juče sam odradila kondicioni trening, a jutros nekoliko ski-vožnji na Bjelašnici. Osjećam se dobro i drago mi je što ova sezona za mene još uvijek nije završena", kaže Muzaferija koja će se najbržim skijašicama svijeta pridružiti sutra u Italiji, a prvi zvanični trening spusta, prema trenutnim procjenama, startovaće u četvrtak.

Val di Fasa je pretposljednja stanica FIS Svjetskog kupa u sezoni 2025/26 u brzim disciplinama za žene, a 25 prvoplasiranih putuje u Lilehamer, gdje će od 19. do 25. marta biti održane trke finala Audi FIS Svjetskog kupa.