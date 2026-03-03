Košarkaš Klipersa Drejmond Grin govorio je o MVP nagradi i besmislenim pravilima NBA lige

Izvor: David Zalubowski/AP, Screenshot/YouTube/@DraymondGreenShow

Košarkaš Klipersa Drejmond Grin (35) poklonio se rezultatima Nikole Jokića. Iskusni centar Los Anđeles Klipersa bio je direktan i bez dlake na jeziku rekao ono što mnogi navijači Nikole Jokića misle. Pravilo koje je na snazi o broju utakmica koje je neki igrač odigrao postalo je besmisleno.

Pravilo "minimum 65 utakmica" je na snazi baš iz razloga da igrač koji je odigrao manji broj utakmica, a s druge strane ima zapaženu statistiku, ne može da učestvuje u dodjeli nagrade. "Odjednom dobiješ igrače u idealnoj Ol-star petorci ili MVP koji to možda ne bi osvojili da nije tog pravila", otvoreno je poručio Grin u podkastu "The Draymond Green Show".

Vidi opis "Mijenjate tok istorije NBA lige": Grin zagrmio zbog Nikole Jokića i pravila o NBA nagradi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Wally SKALIJ / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: AP Photo/Kyusung Gong Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Mijenjaš tok NBA istorije, a ne vraćaš se unazad da promijeniš ono što bi se desilo", dodao je Grin.

Polemika o glasanju i broju odigranih mečeva vodi se već dugo, a intenzivno ove sezone. Ostaju pitanja zbog čega je broj utakmica važan, ako se na kraju glasanjem dodjeljuje nagrada. Zašto je važan ako je Nikola Jokić u prošloj sezoni po svim parametrima bio korisniji igrač za Denver i bilježio tripl-dabl učinak, a Šej Gildžes-Aleksander dobio nagradu? Zašto je uopšte važno?

"Mislim da, recimo, Džoker ne ispunjava uslove ili Šej Gildžes-Aleksander ne ispunjava uslove, vjerujem da bi vam prva trojica bili Kejd Kaningem, Džejlen Braun i Viktor Vembanjama", započeo je Grin i potom pojasnio zbog čega su nabrojani košarkaši manje zaslužili da budu MVP najjačeg takmičenja.

Grin je istakao jednu važnu stavku u dodjeli nagrada - vrijeme provedeno na terenu. "A Vembija pominjem samo zbog broja utakmica koje jeste odigrao, ali uz ograničenu minutažu. Znate, igrao je po 20, 22 minuta... Mislim da i to mora da se uzme u obzir", dodao je.

Izvor: Profimedia

Bil Volton ostaje igrač koji je osvojio MVP nagradu nakon što je odigrao 58 utakmica 1978. Glasači tada nisu uzeli u obzir broj mečeva i dodijelili su mu MVP nagradu. U istoriji najjače lige postojala su još četiri slučaja - Bobi Kuzi je u sezoni od 72 utakmice odigrao 64, Karl Maloun je odigrao 49 utakmca od 50 u sezoni koja je bila skraćena 1999. Slično se dogodilo i Lebronu Džejmsu koji je 2012. 62 puta izašao na teren, a odigrano je 66 utakmica, kao i Janis Adetokunpo koji je zbog pandemije korona virusa odigrao 63 utakmice od 73-76 koliko ih je bilo 2020.

"Iskreno, žalosno je što uopšte vodimo ovu raspravu zbog pravila koje je uvedeno. Ne vjerujem da iko toliko često 'odmara' igrače. Mislim da je to reakcija na pritisak javnosti - ovi momci su preskočili baš ovu utakmicu u našem gradu. Smatram da je to pretjerana reakcija koja na kraju dovodi do posljedica koje su, po mom mišljenju, potpuno nepravedne", rekao je Grin.