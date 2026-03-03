logo
"Kako je moguće da su draftovali Jokića?": Grifin o fenomenu iz Srbije i načinu na koji je promijenio NBA

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Bivši košarkaš Klipersa Blejk Grifin istakao je razliku Nikola Jokića u odnosu na ostale igrače NBA lige.

Blejk Grifin o Nikoli Jokiću Izvor: AP Photo/David Zalubowski, Screenshot/YouTube/@UpAndAdamsShow

Nikola Jokić jedan je od najboljih igrača u NBA ligi. Iako je njegov doprinos Denveru često osporavan, iako nije favorit za MVP titulu i pored toga što bilježi tripl-dabl učinak po sezoni, centaru iz Sombora u najjačoj ligi na svijetu makar zbog jedne stvari skidaju kapu. O tome je govorio i Blejk Grifin, bivši košarkaš Los Anđeles Klipersa.

Atleticizam igrača može dovesti samo do određene tačke, a Nikola Jokić je živi primjer, naveo je Grifin u nedavnom intrevjuu. Možda su do pojave Nikole Jokića najbolji igrači lige bili obdareni nevjerovatnim atleticizmom - Majkl Džordan, Kobi Brajan, Lebron Džejms... Međutim, ono u šta Grifin vjeruje jeste da atletske sposobnosti ne ostvaruju ciljeve u NBA ligi.

Možda nema iste fizičke darove kao ostale superzvijezde u najjačem takmičenju na svijetu, ali Nikola Jokić NBA ligi donio je nešto sasvim drugo.

"Ako odeš da gledaš Nikola Jokića - najboljeg igrača u NBA, ili jednog od najboljih, vjerovatno prvog ili drugog - i da si ga gledao na kombajnu, pomislio bi: 'Kako je moguće da će ovaj momak uopšte biti draftovan?'", započeo je Grifin.

"Nema šanse da bi mogao da bude vrhunski igrač u NBA. Ali jeste". bio je izričit šestostruki Ol-star igrač.

