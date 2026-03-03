logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Održano 2. Crveno-plavo veče: Nagrada "Borac godine" pripala Enveru Kulašinu!

Održano 2. Crveno-plavo veče: Nagrada "Borac godine" pripala Enveru Kulašinu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Udruženje simpatizera Borca organizovalo je drugo Crveno-plavo veče po redu.

enver kulašin Izvor: Promo/FK Borac

Udruženje simpatizera Borca "Crveno-plavi" organizovalo je u ponedjeljak uveče drugo Crveno-plavo veče.

U prostorijama Gradskog pozorišta Jazavac, okupili su se predstavnici većine klubova iz Borčeve sportske porodice. Udruženje se tom prilikom osvrnule na uspjehe u kalendarskoj 2025. godini te su podijeljene i plakete i zahvalnice zaslužnim pojedincima i kolektivima.

Tako je, između ostalog, predsjednik Rukometnog kluba Borac m:tel Darko Savić u ime kluba primio Plaketu za istinsko predstavljanje Borčevog crveno-plavog identiteta. Klubu iz Gospodske ulice, takođe, simbolično je uručena i članska karta Udruženja sa brojem 50, što je broj godina od osvajanja titule evropskog šampiona trijumfom u Boriku nad danskom Fredericijom (17:15).

Prisutnima su se, pored Darka Savića, obratili i Svetlana Bednaš, majka Sergeja Stupara, koji skoro dvije godine vodi tešku bitku za oporavak nakon teške saobraćajne nesreće, i Danilo Zec, predsjednik Udruženja "Crveno-plavi".

Najznačajniju nagradu, BORAC GODINE, ovaj put je dobio bivši fudbaler Borca Enver Kulašin. Iako se u februaru prošle godine suočio sa smrtnim slučajem u porodici, sadašnji član turskog Sarijespora nije htio da propusti evropski meč sa Olimpijom, u okviru baraža za osminu finala Konferencijske lige.

U konkurenciji za ovu nagradu bili su i Luka Juričić (fudbal), Marko Lagundžić (vaterpolo), Mirko Mikić (rukomet) i Miloš Nježić (rukomet).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Udruženje "Crveno-plavi"

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC