Održano 2. Crveno-plavo veče: Nagrada "Borac godine" pripala Enveru Kulašinu!

Udruženje simpatizera Borca organizovalo je drugo Crveno-plavo veče po redu.

U prostorijama Gradskog pozorišta Jazavac, okupili su se predstavnici većine klubova iz Borčeve sportske porodice. Udruženje se tom prilikom osvrnule na uspjehe u kalendarskoj 2025. godini te su podijeljene i plakete i zahvalnice zaslužnim pojedincima i kolektivima.

Tako je, između ostalog, predsjednik Rukometnog kluba Borac m:tel Darko Savić u ime kluba primio Plaketu za istinsko predstavljanje Borčevog crveno-plavog identiteta. Klubu iz Gospodske ulice, takođe, simbolično je uručena i članska karta Udruženja sa brojem 50, što je broj godina od osvajanja titule evropskog šampiona trijumfom u Boriku nad danskom Fredericijom (17:15).

Prisutnima su se, pored Darka Savića, obratili i Svetlana Bednaš, majka Sergeja Stupara, koji skoro dvije godine vodi tešku bitku za oporavak nakon teške saobraćajne nesreće, i Danilo Zec, predsjednik Udruženja "Crveno-plavi".

Najznačajniju nagradu, BORAC GODINE, ovaj put je dobio bivši fudbaler Borca Enver Kulašin. Iako se u februaru prošle godine suočio sa smrtnim slučajem u porodici, sadašnji član turskog Sarijespora nije htio da propusti evropski meč sa Olimpijom, u okviru baraža za osminu finala Konferencijske lige.

U konkurenciji za ovu nagradu bili su i Luka Juričić (fudbal), Marko Lagundžić (vaterpolo), Mirko Mikić (rukomet) i Miloš Nježić (rukomet).

