logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Fudbalerke Irana odbile da otpjevaju državnu himnu!

Fudbalerke Irana odbile da otpjevaju državnu himnu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Pogledajte scenu sa Kupa Azije u Australiji gdje su fudbalerke Irana bojkotovale himnu svoje države, a selektorka se na to ozarila.

Fudbalerke Irana odbile da pjevaju himnu Izvor: YouTube/AFC Asian Cup/Screenshot

Ženska fudbalska reprezentacija Irana odlučila je da učestvuje na Kupu Azije u Australiji, uprkos tome što je dan pred početak turnira počeo novi sukob na Bliskom istoku. Izrael i SAD su tako zajednički bombardovale Iran, ubijen je i vođa Ajatolah Ali Hamnei, a fudbalerke su pod velikim pritiskom javnosti i njihov svaki potez je pod lupom.

Tako je, bar prema informacijama zapadnih medija, režim u Iranu zaprijetio fudbalerkama da moraju da otpjevaju himnu svoje zemlje na Kupu Azije u Australiji - što su na kraju one odbile. Pogledajte kako je to izgledalo:

Pred početak utakmice u Gold Koustu, gradu na istoku Australije, praktično niti jedna fudbalerka nije pjevala himnu Irana. Na snimku se takođe vidi i da su neke od njih pričale tokom intoniranja himne, dogovarajući se oko nekih drugih stvari, dok se u jednom trenutku u kadru pojavila i selektorka Marzijef Jafari.


Ona se nasmijala, kao da odobrava potez svojih fudbalerki, a o ovoj temi ni ona - ni igračice - nisu potom govorile. Doživjele su inače poraz od 3:0, dok su uoči meča odbile da pričaju o političkoj situaciji u Iranu.

Na tribinama je inače bilo oko 3.000 navijača, a pojedini su mahali i zastavom Irana koja je bila na snazi do 1979. godine pred Islamsku revoluciju u ovoj zemlji. Za sada, niko iz Fudbalskog saveza Irana se nije oglasio na ovu temu, što je i teško očekivati s obzirom na situaciju u zemlji.

Da li je bojkot zbog ubijene fudbalerke?


Iranska fudbalerka Zahra Azadpur ubijena je iz vatrenog oružja 9. januara tokom protesta u Karadžu, u blizini Teherana. Radi se o fudbalerki koja je igrala u fudbalskoj ligi Irana i bila je pozvana na pripreme državnog tima pred Azijski kup u Australiji, a za koju su ostale reprezentativke bile vezane.

Britanski mediji spekulišu da je jedan od razloga zašto fudbalerke Irana nisu htjele da pjevaju himnu svoje zemlje upravo i smrt njihove saigračice, za koju optužuju aktuelni režim.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC