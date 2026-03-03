"Već ga smatramo našim igračem": Turska najavila pojačanje, želi tim koji će osvojiti Mundobasket

Predsjednik Košarkaškog saveza Turske Hidajet Turkoglu istakao je da će ovaj nacionalni tim učiniti sve da Tarik Biberović postane stalni reprezentativac.

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Reprezentacije Turske pobijedila je Srbiju u oba meča kvalifikacionih prozora za Mundobasket 2027. godine. Uspjeh je za nijansu važniji jer je Tarik Biberović bio lider tima Ergina Atamana u oba susreta. Košarkaš Fenerbahčea je dosadašnja četiri meča za reprezentaciju Turske odigrao na najvišem mogućem nivou, te se predsjednik Košarkaškog saveza Turske Hidajet Turkoglu nada da će zvjezdica pored imena momka rođenog u Zenici biti uskoro sklonjena.

Legendarni košarkaš Hidajet Turkoglu istakao je važnost Tarika Biberovića u nacionalnom timu. Turska već godinama radi na tome da u reprezentaciju dovede veliki broj evroligaških igrača, koji su rođeni na prostoru Turske, ali i onih koji nisu. Tako zasad ovaj tim ima četvoricu naturalizovanih igrača - tu su Šejn Larkin, Skoti Vilbekin, Malakaj Flin i Tarik Biberović.

Turska reprezentacija radi na tome da Tarik oslobodi mjesto naturalizovanog igrača:

"Treba otvoriti posebno poglavlje za Tarika Biberovića.Pokazao se kao neko ko je istinski dio ove zajednice i u tom smislu dugujemo zahvalnost i njemu i Fenerbahčeu", započeo je Turkoglu.

"Prolazi kroz veoma zahtjevan period - između obaveza u Evroligi, povreda i drugih izazova - ali nikada nije oklijevao da bude dio našeg tima. Uvijek je pokazivao pripadnost ovoj grupi. Kao uprava, nastavljamo da radimo na tom pitanju i nadamo se konkretnijim rezultatima do 2027. Već ga smatramo našim igračem, ali želimo da otklonimo i formalne prepreke, kako bismo dodatno ojačali reprezentaciju", zaključio je bivši košarkaš.

Tarik Biberović je u prvom meču protiv Srbije ubacio 22 poena, a u drugom je imao 21 poena i po pet skokova i asistencija za 34 minuta. U prvom prozoru je protiv bivše reprezentacije, Bosne i Hercegovine, postigao 20 poena, a Švajcarskoj je za 19 minuta ubacio 16.

