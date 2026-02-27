Turci obesmislili košarku sa 8 stranaca!

Po pravilima FIBA, Turska je prijavila samo jednog naturalizovanog košarkaša za meč protiv Srbije. Ataman ih ima zapravo čak osmoricu i može da bira, čime su potpuno obesmislili košarkaška pravila i uopšte reprezentativnu košarku.

Košarkaška reprezentacija Srbije večeras od 19 časova u hali "Aleksandar Nikolić" igra vrlo važnu utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Turske, što je najveći izazov za selektora Dušana Alimpijevića od kada je preuzeo "orlove". U pitanju je finalista prošlogodišnjeg Eurobasketa koga predvodi jedan od najboljih evropskih trenera Ergin Ataman, koji ne mora previše da razbija glavu koga može, a koga ne može da zove.

"U Turskoj ne pitaju klubove da li će igrači igrati za reprezentaciju", rekao je selektor Srbije Dušan Alimpijević i time jasno rekao koliko je Atamanu olakšan posao, tako da će i ovoga puta imati više nego respektabilan tim na okupu.

Na spisku Turske su sledeći igrači: Tarik Biberović (Fenerbahče), Džedi Osman (Panatinaikos), Šehmus Hazer (Efes), Metadžan Birsen (Fenerbahče), Erdžan Osmani (Efes), Jigitčan Sajbir (Tofaš), Sertač Šanli (Bešiktaš), Onuralp Bitim (Fenerbahče), Džan Korkmaz (Galatasaraj), Berk Ugurlu (Bešiktaš), Furkan Korkmaz (Tofaš) i Omer Jurtseven (Panatinaikos).

Ono što je interesantno je da se samo jedan košarkaš Turske računa kao naturalizovani - to je Tarik Biberović koji je inače iz BiH - dok su tu još trojica "stranaca" koji igraju za tursku reprezentaciju. Na Eurobasketu su imali čitavu "petorku", a ima ih ukupno osam.

Kako Turska ima toliko stranaca?

Osim Tarika Biberovića, koji na kraju nije igrao na Eurobasketu, uslovno rečeno stranci su i Džedi Osman, Edžan Osmani i Omer Jurtseven.

Osman je rođen na Ohridu, ali je igrao i za mlađe selekcije Turske. Njegov otac je turskog porijekla, dok je majka iz Novog Pazara. Karijeru je započeo u Bosni, a zbog korijena koje viče dobio je državljanstvo Turske i sada je važan šraf tima Ergina Atamana.

Jurtseven je rođen u Taškentu (Uzbekistan), ali mu je tursko porijeklo omogućilo da igra za omladinsku reprezentaciju Turske već do 16 godina. Tada je napravio iskorak, pošto je 2016. osvojio bronzu sa nacionalnim timom na Evropskom prvenstvu za kadete. Zanimljivost o Jurtsvenu je da je u jednoj utakmici i ekipi do 18 godina postigao 91 poen, pogodio je 34 od 49 šuteva (pet trojki), ali to nije sve - pošto je imao i 28 skokova u pobjedi svog tima 115:82.

Što se tiče Osmanija, košarkaša Efesa koji je u sredu igrao protiv Crvene zvezde, važno je reći da je rođen u Tropoji (Albanija). Karijeru je započeo u Prizrenu, pošto je igrao za omladinski Junior 06, a od 2020. zaigrao je u Turskoj odakle njegova karijera kreće uzlaznom putanjom i sada je već standardni reprezentativac.

Ko tu nije od stranaca?

Zbog povrede nema američkog košarkaša Šejna Larkina, najboljeg igrača Efesa, koji je bio "jedini naturalizovani" igrač Turske na Eurobasketu. Takođe, Ataman je mogao da bira i Malakaja Flina, još jednog Amerikanca, ali se odlučio da za prvi meč protiv Srbije ipak koristi Biberovića, dok takođe neće biti ni Skotija Vilbekina.

U odnosu na Eurobasket, Ataman za meč sa Srbijom takođe neće računati ni na Adema Bonu (Filadelfija, NBA) i iskusnog plejmejkera Kenana Sipahija (Albanac iz Prištine koji igra za Bešiktaš).

S obzirom da je jasno da Turska pravilo o broju naturalizovanih igrača (samo jedan u svakoj reprezentaciji) uspijeva da zaobiđe na razne načine, imao je šta na ovu temu da kaže i selektor Srbije Dušan Alimpijević.

"Da vam objasnim kakva je situacija tamo. Što se tiče stranaca - oni imaju Šejna Lakina koji je naturalizovani igrač. Imaju Skotija Vilbekina koji je naturalizovan, a tu je i Tarik Biberović. Erdžan Osmani je prošle godine dobio to da mu je skinuta zvjezdica, ali on je još jedan naturalizovani igrač", rekao je selektor Srbije.

"Na sve to, oni su zbog određenih povreda doveli i Flina, koji je najdominantniji igrač u Evropi. To sve govori, vjerujem da će svi biti u sastavu na naredni meč. Oni žive zlatno doba što se tiče njihove košarke. Veća je pažnja na košarku u Turskoj u odnosu na 2011. ili 2012. Oni sad žive najljepše momente košarkaškog života, nevjerovatna su ulaganja i popularnost. Vidim kako rade, koliko ulažu, zato sam i rekao da vidim Tursku u samom vrhu. Njihovi igrači uzimaju ozbiljno učešće za selekciju, razlika je - primjera radi tri igrača sa njihovog spiska koji su u mom timu, niko nas nije kontaktirao, ne diskutuje se o tome da li ti igrači idu da igraju za reprezentaciju. Sa druge strane, mi ovde imamo popriličan broj poziva za sve igrače... To dosta komplikovanije ide sa naše strane, oni su u obavezi da budu u timu", zaključio je on.

