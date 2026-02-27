logo
"Hajde da skratimo priču": Ko vodi Partizan - legenda kluba ili Mijatov sestrić?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Damir Čakar vodi Partizan do kraja sezone, a ne Đorđije Ćetković kako se spekulisalo.

Damir Čakar glavni trener Partizana Izvor: YouTube/FK Partizan Beograd/Screenshot/MN Press

Damir Čakar imenovan je za vršioca dužnosti trenera FK Partizan poslije otkaza koji je dobio Nenad Stojaković, međutim u prvi mah nije bilo potpuno jasno da li to znači i da će biti "šef". Ne bi bilo prvi put u srpskom fudbalu da se izabere trener sa PRO licencom, a da zapravo ulogu obavlja neko drugi, pa se spekulisalo da bi Čakara mijenjao Đorđije Ćetković, inače sestrić potpredsjednika Predraga Mijatovića.

Ipak, Crnogorac ističe da oko toga nema dileme i da će ovog vikenda protiv OFK Beograda igrače Partizana povesti na teren kao šef stručnog štaba.

"Da otklonimo sve dileme, vidio sam ovih dana da je bilo raznih pisanja... Da skratimo priču, šef stručnog štaba sam ja, prvi pomoćnik je Đorđije Ćetković, drugi pomoćnik je Nikola Grubješić. Do kraja sezone smo sad tu, da li ćemo ostati, zavisi od rezultata i mnogih faktora", naglasio je Čakar.

Iz ovih riječi može da se vidi i nešto šire, a to je da izgleda Partizan i neće tražiti novog trenera, iako se činilo da će Čakar biti tek u v.d. statusu.

Crno-bijeli zaostaju četiri boda za Crvenom zvezdom i ima još mnogo da se igra, ali čini se da to ne znači trenerske promjene.

