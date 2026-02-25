Hitna odluka poslije odlaska Stojakovića: Vraća se Partizanov buntovnik

Gajaz Zahid ponovo je priključen treninzima Partizana i dobiće novu šansu za dokazivanje u Humskoj.

FK Partizan smijenio je Nenada Stojakovića, a u tim se ekspresno vraća otpisani Gajas Zahid. Skupo su vezistu koštale riječi da treneri Partizana ne sastavljaju tim, pa je u prvo vrijeme bio precrtan, a potom i suspendovan. Sada će dobiti novu šansu pod vođstvom Damira Čakara i Đorđija Ćetkovića.

Sve se dogodilo tokom zimskih priprema u Turskoj kada je "digao glas", a po povratku u Beograd potpuno je sklonjen iz tima. Kako prenosi "Telegraf", Zahid je u utorak ponovo priključen ostatku rostera na treningu.

Norvežanin je bio bijesan jer nije dobijao šansu kod Srđana Blagojevića i kod Nenada Stojakovića.

"Kada me pitaš zašto ne igram, odgovoriću iskreno. Mogu prvo da pitam trenera, ali mi je trener, vrlo jednostavno, rekao da on ne odlučuje ko će na teren. Obojica trenera (Stojaković i Blagojević) su mi rekla da oni ne odlučuju", rekao je Gajas Zahid.

Ubrzo je sklonjen, a Stojaković je poručio da niko nije iznad tima.

"Svi su nešto išli okolo, a niko nije pitao čovjeka koji zaista o tome odlučuje. Ne znam šta ima da se pojašnjava, on ima ugovor i trebalo bi da se ponaša u skladu sa tim, a ja sam trener koji bira tim i igrače. I vrapcima je poznato da Partizan želi mlade snage, a ako je naša procjena da neko ko je dovoljno iskusan, a ne može da doprinese koliko bi trebalo onda je to - to. Zašto se to pitanje postavlja za njega, a ne za neke druge igrače?", objasnio je tada Stojaković.

