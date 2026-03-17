POLUVRIJEME: Radnik ide ka polufinalu Kupa BiH! Bijeljinci do odmora preokrenuli dvomeč protiv Laktaša

Radnik je revanš dočekao uz dva gola minusa, ali nakon prvog poluvrmena vodi 3:0 i na korak je od mjesta među 4 najbolja tima.

Igrače bijeljinskog Radnika 45 minuta dijeli od plasmana u polufinale Kupa BiH i dvomeča sa Zrinjskim!

Semberski premijerligaš je već do pauze ne samo nadoknadio minus od dva gola iz prvog meča protiv Laktaša (2:0), već i došao do prednosti u ovom dvoboju:

RADNIK – LAKTAŠI 3:0, u toku

Igrači Duška Vraneševića prepolovili su minus iz prvog susreta već u 9. minutu. Dalibor Milić je u želji da interveniše i otkloni opasnost ispred svog gola "potkačio" Tina Blaža Lauša. Dosuđen je jedanaesterac koji je potvrđen poslije pregleda u VAR sobi, a siguran realizator udarca "sa kreča" bio je Danilo Teodorović.

Isti igrač je u 38. minutu bio strijelac za 2:0, čime je Radnik nadoknadio dva gola zaostatka iz Laktaša. Poslije centaršuta sa desne strane, Teodorović se na 2-3 metra od gola samo "poklonio" i matirao nemoćnog Pavla Glišića.

Samo dva minuta kasnije, gostujući čuvar mreže ponovo je bio savladan. Ivan Nikolov, makedonski internacionalac u dresu Radnika, šutirao je sa distance, a lopta je okrznula Nebojšu Babića, promijenila pravac i odsjela u mreži.

