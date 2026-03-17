ČITAOCI REPORTERI

Izdanje:
Potvrdi

POLUVRIJEME: Radnik ide ka polufinalu Kupa BiH! Bijeljinci do odmora preokrenuli dvomeč protiv Laktaša

POLUVRIJEME: Radnik ide ka polufinalu Kupa BiH! Bijeljinci do odmora preokrenuli dvomeč protiv Laktaša

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Radnik je revanš dočekao uz dva gola minusa, ali nakon prvog poluvrmena vodi 3:0 i na korak je od mjesta među 4 najbolja tima.

Izvor: Facebook/FK Radnik Bijeljina

Igrače bijeljinskog Radnika 45 minuta dijeli od plasmana u polufinale Kupa BiH i dvomeča sa Zrinjskim!

Semberski premijerligaš je već do pauze ne samo nadoknadio minus od dva gola iz prvog meča protiv Laktaša (2:0), već i došao do prednosti u ovom dvoboju:

RADNIK – LAKTAŠI 3:0, u toku

Igrači Duška Vraneševića prepolovili su minus iz prvog susreta već u 9. minutu. Dalibor Milić je u želji da interveniše i otkloni opasnost ispred svog gola "potkačio" Tina Blaža Lauša. Dosuđen je jedanaesterac koji je potvrđen poslije pregleda u VAR sobi, a siguran realizator udarca "sa kreča" bio je Danilo Teodorović.

Isti igrač je u 38. minutu bio strijelac za 2:0, čime je Radnik nadoknadio dva gola zaostatka iz Laktaša. Poslije centaršuta sa desne strane, Teodorović se na 2-3 metra od gola samo "poklonio" i matirao nemoćnog Pavla Glišića.

Samo dva minuta kasnije, gostujući čuvar mreže ponovo je bio savladan. Ivan Nikolov, makedonski internacionalac u dresu Radnika, šutirao je sa distance, a lopta je okrznula Nebojšu Babića, promijenila pravac i odsjela u mreži.

Uskoro opširnije...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Čitaoci reporteri

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

