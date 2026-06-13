Neočekivano ime na spisku želja Partizana: Penjaroja zamjenu za Osetkovskog našao u Francuskoj

Španski stručnjak ima odriješene ruke u formiranju tima za narednu sezonu.

Izvor: MN PRESS

KK Partizan navodno je zainteresovan za dovođenje košarkaša Strazbura Nelija Džuniora Džozefa koji pokriva poziciju krilnog centra, prenio je "Backdoor podcast". Očekuje se da crno-bijeli završe saradnju sa Dilanom Osetkovskim i Džabarijem Parkerom, pa im je pojačanje ovoj poziciji prekopotrebno.

Nigerijac je imao jako dobru sezonu u Francuskoj gdje je prosječno bilježio 13 poena, 9 skokova i 1,3 asistencije po utakmici. Strazbur mu je prvi klub u Evropi, dok je prethodno pohađao koledž u Nju Meksiku.

Izuzetno je jak atletski, prestavlja veliku prijetnju pod obručem i za njega je zainteresovano nekoliko evropskih klubova, pa se očekuje da će uskoro stići ponude na adresu Strazbura ovog ljeta.

Trener Đoan Penjaroja je potpisao produženje ugovora i imaće odrešene ruke da sastavi tim za novu sezonu. Kevarijus Hejs je već viđen u crno-bijelom dresu, a još nekoliko imena se dovodi u vezu sa klubom iz Humske.

Sportski sektor navodno pregovara sa Ošijem Brisetom (Makabi) i Judžinom Omoruijem (Baskonija), dok se već neko vrijeme piše o Trevionu Vilijamsu, 25-godišnji centar istanbulskog Bahčešehira. Dosta je spekulacija na ljetnoj pijaci posljednjih nedjelja, a Partizanu se sprema velika rekonstrukcija. Sigurno je smao nekoliko igrača, a za sada je ugovor produžio samo Tonje Džekiri.

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