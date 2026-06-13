logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Neočekivano ime na spisku želja Partizana: Penjaroja zamjenu za Osetkovskog našao u Francuskoj

Neočekivano ime na spisku želja Partizana: Penjaroja zamjenu za Osetkovskog našao u Francuskoj

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Španski stručnjak ima odriješene ruke u formiranju tima za narednu sezonu.

Ko mijenja Dilana Osetkovskog u Partizanu Izvor: MN PRESS

KK Partizan navodno je zainteresovan za dovođenje košarkaša Strazbura Nelija Džuniora Džozefa koji pokriva poziciju krilnog centra, prenio je "Backdoor podcast". Očekuje se da crno-bijeli završe saradnju sa Dilanom Osetkovskim i Džabarijem Parkerom, pa im je pojačanje ovoj poziciji prekopotrebno.

Nigerijac je imao jako dobru sezonu u Francuskoj gdje je prosječno bilježio 13 poena, 9 skokova i 1,3 asistencije po utakmici. Strazbur mu je prvi klub u Evropi, dok je prethodno pohađao koledž u Nju Meksiku. 

Izuzetno je jak atletski, prestavlja veliku prijetnju pod obručem i za njega je zainteresovano nekoliko evropskih klubova, pa se očekuje da će uskoro stići ponude na adresu Strazbura ovog ljeta.

Trener Đoan Penjaroja je potpisao produženje ugovora i imaće odrešene ruke da sastavi tim za novu sezonu. Kevarijus Hejs je već viđen u crno-bijelom dresu, a još nekoliko imena se dovodi u vezu sa klubom iz Humske.

Sportski sektor navodno pregovara sa Ošijem Brisetom (Makabi) i Judžinom Omoruijem (Baskonija), dok se već neko vrijeme piše o Trevionu Vilijamsu, 25-godišnji centar istanbulskog Bahčešehira. Dosta je spekulacija na ljetnoj pijaci posljednjih nedjelja, a Partizanu se sprema velika rekonstrukcija. Sigurno je smao nekoliko igrača, a za sada je ugovor produžio samo Tonje Džekiri.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan košarka transferi Evroliga ABA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC