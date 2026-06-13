Košarkaš Partizana Karlik Džouns iznio je utiske poslije razočaranja u finalu ABA lige.

Izvor: MN PRESS

Košarkaš Partizana Karlik Džouns bio je razočaran poslije poraza od Dubaija u četvrtoj utakmici finalne serije ABA lige. Plejmejker iz Južnog Sudana nije imao svoje veče, kao ni većina njegovih saigrača, ali vidi i nešto dobro u ovoj košmarnoj sezoni.

Crno-bijeli nisu uspjeli da osvoje ni Kup, ni KLS, ni ABA ligu, dok su u Evroligi ostali daleko od plej-ofa. Karlik kaže da iz ovih teških trenutaka treba da izvuku pouke i energiju za sljedeću sezonu.

"Frustrirani smo, teško je. Imali smo šansu da izjednačimo, ali nismo uspjeli. Treba da pogledamo detalje", rekao je Karlik.

Podsjetio je na turbulencije u Humskoj. Još u novembru poslije ostavke Željka Obradovića bili su otpisani na svim frontovima, a iako nisu uspjeli da ostvare zapaženiji rezultat, uspjeli su makar da poprave utisak na čelu sa trenerom Đoanom Penjarojom.

Vidi opis "Niko nije vjerovao u nas": Karlik Džouns utučen poslije poraza od Dubaija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

"Imali smo mnogo stvari koje su se dešavale tokom sezone, a ipak smo uspjeli da dođemo do finala. Hemija je bila dobra, mnogi nisu očekivali da stignemo dovde. Ovo je sada težak poraz."

Džouns je svjestan da je ovo jedna neuspješna sezona za klub, ali vjeruje da momci koji ostanu mogu ovo iskustvo da pretvore u pokretačku snagu.

"To treba da bude motivacija za narednu sezonu. Naučili smo da prolazimo kroz teške situacije i da dođemo do finala. Bila je to teška sezona, mijenjali smo trenera. Za igrače koji ostaju i one koji dolaze, moramo da se držimo zajedno", poručio je Karlik.