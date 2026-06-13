logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Niko nije vjerovao u nas": Karlik Džouns utučen poslije poraza od Dubaija

"Niko nije vjerovao u nas": Karlik Džouns utučen poslije poraza od Dubaija

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Partizana Karlik Džouns iznio je utiske poslije razočaranja u finalu ABA lige.

Karlik Džouns razočaran nakon poraza Partizana od Dubaija Izvor: MN PRESS

Košarkaš Partizana Karlik Džouns bio je razočaran poslije poraza od Dubaija u četvrtoj utakmici finalne serije ABA lige. Plejmejker iz Južnog Sudana nije imao svoje veče, kao ni većina njegovih saigrača, ali vidi i nešto dobro u ovoj košmarnoj sezoni.

Crno-bijeli nisu uspjeli da osvoje ni Kup, ni KLS, ni ABA ligu, dok su u Evroligi ostali daleko od plej-ofa. Karlik kaže da iz ovih teških trenutaka treba da izvuku pouke i energiju za sljedeću sezonu.

"Frustrirani smo, teško je. Imali smo šansu da izjednačimo, ali nismo uspjeli. Treba da pogledamo detalje", rekao je Karlik.

Podsjetio je na turbulencije u Humskoj. Još u novembru poslije ostavke Željka Obradovića bili su otpisani na svim frontovima, a iako nisu uspjeli da ostvare zapaženiji rezultat, uspjeli su makar da poprave utisak na čelu sa trenerom Đoanom Penjarojom.

"Imali smo mnogo stvari koje su se dešavale tokom sezone, a ipak smo uspjeli da dođemo do finala. Hemija je bila dobra, mnogi nisu očekivali da stignemo dovde. Ovo je sada težak poraz."

Džouns je svjestan da je ovo jedna neuspješna sezona za klub, ali vjeruje da momci koji ostanu mogu ovo iskustvo da pretvore u pokretačku snagu.

"To treba da bude motivacija za narednu sezonu. Naučili smo da prolazimo kroz teške situacije i da dođemo do finala. Bila je to teška sezona, mijenjali smo trenera. Za igrače koji ostaju i one koji dolaze, moramo da se držimo zajedno", poručio je Karlik.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan KK Dubai ABA liga Karlik Džouns

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC