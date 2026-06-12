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"Ne želim da kažem ništa loše": Đoan Penjaroja progovorio o turbulencijama u Partizanu i stao uz igrače

"Ne želim da kažem ništa loše": Đoan Penjaroja progovorio o turbulencijama u Partizanu i stao uz igrače

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Španski trener Đoan Penjaroja sumirao je sezonu poslije poraza od Dubaija u finalu ABA lige.

Djoan penjaroja stao uz igrace poslije poraza od dubaija Izvor: BC Partizan TV/screenshot

Trener Partizana Đoan Penjaroja govorio je na konferenciji za medije poslije teškog poraza od Dubaija u četvrtoj utakmici finalne serije ABA lige. Brejk u drugoj utakmici u Beogradu je donio timu uz UAE prvu titulu u istoriji, a španski stručnjak nije zamjerio ništa svojim igračima.

Osvrnuo se na turbulencije u klubu po njegovom dolasku i uktatko sumirao čitavu sezonu. Na kraju je završio u optimističnom tonu i najavio borbu za trofeje naredne sezone.

"Čestitam Dubaiju na tituli u ABA ligi. Pokušali smo da se takmičimo i pobijedimo. Mislim da je utakmica bila 50:50, veoma je teško pobijediti u utakmicama ove važnosti. Pravili smo greške uključnim momentima, posebno u posljednjoj četvrtini. Imali smo jako loše procente šuta, promašivali smo trojke iz potpuno otvorenih pozicija. Falilo nam je energije, odmora, sezona je bila duga. Nije bila laka ni za igrače ni za navijače, ni za koga u klubu", rekao je Penjaroja u uvodu i nastavio:

"Promijenili smo lice tokom sezone, mislim da smo se na kraju borili za titulu, serija je bila kompetativna. Žao mi je zbog navijača, ostaje da sljedeće sezone pokušamo da osvojimo titulu."

Izvor: MN PRESS

Ovo jeste neuspjeh za crno-bijele koji sezonu završavaju bez ijednog trofeja, ali Penjaroja obećava bolje rezultate naredne.

"U ovom momentu preovlađuje loše osjećanje. Kad sam došao u Partizan sam htio da promijenim male stvari, a jasan cilj je bio osvajanje ABA lige. Pokušali smo da se takmičimo i u domaćim takmičenjima, ali morali smo da igramo u drugom sastavu. Mislim da smo u ABA ligi bili dobri. Bilo je važno ko je imao prednost domaćeg terena. Bez obzira na sve, srećan smo zbog igrača i navijača što smo uspjeli da se stabilizujemo, ali nismo da ostvarimo cilj. To je za mene lično neuspjeh".

Upitan je o tome što igrači nisu izašli na teren sa energijom i motivacijom kao u trećem duelu, Španac je stao u odbranu igrača.

"Jasno je da smo na energetskom nivou bili ispod nivoa i zbog toga nismo osvojili titulu. Pokušali smo, ne želim da kažem ništa loše o mojim igračima, borili su se", zaključio je Penjaroja.

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02:42
Karlik Džouns izjava posle Dubaija
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

 (MONDO)

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Đoan Penjaroja KK Partizan

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