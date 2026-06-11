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Dilan Osetkovski odlazi iz Partizana: Krilnog centra traži najveći hit Evrolige

Dilan Osetkovski odlazi iz Partizana: Krilnog centra traži najveći hit Evrolige

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Američki košarkaš njemačkog porijekla Dilan Osetkovski možda odlazi iz Partizana, jer ga zove Valensija.

Dilan Osetkovski odlazi iz Partizana u Valensiju Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan još nije završio sezonu jer se protiv Dubaija bori za titulu u ABA ligi, ali se već sada spekuliše o tome kako će izgledati tim crno-bijelih u narednoj godini. Navodno, Džabari Parker nema namjeru da se sa pozajmice vraća u Beograd, a glavni grad Srbije mogao bi da napusti još jedan igrač koji je na početku sezone stigao iz Španije.

Kako prenose tamošnji mediji, krilni centar Dilan Osetkovski nalazi se na izlaznim vratima jer se za njega interesuje Valensija! Američki košarkaš njemačkog porijekla već ima iskustvo u španskoj košarci, jer je prije dolaska u Partizan bio jedan od najboljih igrača Unikahe. Prije toga je Osetkovski igrao još i za Asvel u Francuskoj, odnosno Ulm i Getingen u Njemačkoj.

Tokom tekuće sezone Osetkovski je za Partizan odigrao 35 mečeva u Evroligi, a na 20 utakmica našao se u startnoj petorci. Prosječno je igrao 20 minuta po utakmici, a bilježio je 7,2 poena, 2,9 skokova, jednu asistenciju i jednu ukradenu loptu. Amerikanac je odigrao i 29 mečeva u ABA ligi, sa nešto većom minutažom i prosekom od 8,3 poena, 2,9 skokova, 1,6 asistencija i 1,2 ukradene lopte.

Prije dolaska u Partizan krilni centar je imao problema sa antidoping agencijom u Španiji, jer je na doping testu utvrđeno da je koristio marihuanu. Zbog toga se o njemu pričalo i tokom sezone, ali je slučaj riješen i nije bilo problema da Osetkovski nastavi svoju avanturu u dresu Partizana.

Vjerovatno je Valensija sigurna da takvih problema neće biti ni u budućnosti, pošto je zainteresovana da Osetkovskog vrati u Španiju. Bio bi to iskorak za njega, jer je Valensija bila najprijatnije iznenađenje tek završene sezone - u prvoj godini nakon povratka stigli su do Fajnal-fora i to spektakularnom pobjedom (3:2) protiv Panatinaikosa u četvrtfinalu.

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Tagovi

KK Partizan košarka Evroliga KK Valensija Dilan Osetkovski

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