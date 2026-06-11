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Džabari Parker se ne vraća u Partizan

Džabari Parker se ne vraća u Partizan

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Iako ima ugovor sa Partizanom, Džabari Parker ne želi da se vrati u Beograd. Pročitajte o njegovoj pozajmici i budućim planovima.

dzabari parker nece da ostane u partizanu Izvor: Stefanos Kyriazis/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Američki košarkaš Džabari Parker otišao je iz Partizana na pozajmicu u Huventud i tamo je briljirao posljednjih nekoliko mjeseci, a iako ima ugovor sa crno-bijelima i za narednu sezonu - ne planira da se vraća u Beograd.

"Da li se Džabari Parker vraća sljedeće sezone jer ima ugovor? Ako pitate njega, onda je odgovor aprolutno ne", nezvanično prenosi "Mozzart Sport" uz napomenu da je to situacija koja bi morala da se riješi pred početak takmičarske 2026/27, kako se crno-bijelima ne bi ponovilo prošlo ljeto.

Parker je stigao kao najskuplje pojačanje Partizana, dobio je ugovor na 2,5 miliona evra po sezoni, a njegovo nezalaganje, loše fizičko stanje i očajna forma - "kumovali" su i odlasku Željka Obradovića iz Humske.

Dolaskom novog trenera Đoana Penjaroje - ništa se nije promijenilo na bolje. Štaviše, Džabari Parker je sklonjen iz tima i klub je pokušavao da riješi situaciju sa njim, da bi na kraju uspio tek da ga pozajmi u Huventud, koji plaća samo dio njegove plate i nema sredstva da otkupi njegov čitav ugovor.

Zbog toga će Partizan morati da nađe rješenje, da li da isplati čitav ugovor Parkeru do kraja, da li da ga ubijedi da pristane na raskid ugovora uz manju odštetu (malo vjerovatno) ili da ga mu pronađe novu sredinu koja je spremna da ga plati...

Da li je nova pozajmica najbjezbolnije rješenje za obje strane?

BONUS VIDEO:

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00:58
Penjaroja o Parkeru
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

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Tagovi

Džabari Parker KK Partizan Huventud

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