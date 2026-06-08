Navijači Huventuda opkolili Džabarija Parkera: Ovo u Partizanu nikada nije doživio

Amerikanac Džabari Parker uživa u Huventudu, šta će biti na kraju sezone?

Izvor: Twitter/ DAZN España

Košarkaši Huventuda eliminisali su Baskoniju u četvrtfinalu španskog prvenstva, a plasman u finale im je donijela pobjeda u gostima - 96:88. Ovo je scenario koji je malo ko očekivao, a u centru pažnje nakon velikog uspjeha našao se Džabari Parker.

Amerikanac koji igra u Huvrntudu kao pozajmljeni igrač iz Partizana odigrao je još jednu sjajnu partiju, pošto je meč završio sa 14 poena, tri skoka i četiri asistencije. Ipak, glavna zvezda je bio Riki Rubio koji je bio najefikasniji sa 23 poena, a još su bili raspoloženi Hakanson 15 i Birganden 14.

Uslijedilo je veliko slavlje u Vitoriji, navijači su su opkolili Džabarija Parkera i skandirali njegovo ime, a onda je i njega ponijela atmosfera...

, ¡LO DAN TODO CON LA AFICIÓN!



¡Hay que celebrar el pase a las semis!#LigaEndesaxDAZNpic.twitter.com/VaDdyshVv4 — DAZN España (@DAZN_ES)June 7, 2026

Šta će biti sa Parkerom?

Nekada drugi pik sa NBA drafta se nije snašao u Humskoj pod palicom Željka Obradovića, a onda ni kod Đoana Penjaroje. Kako ima potpisan ugovor do ljeta 2027. godine, logičan korak je bio pozajmica.

Vidjećemo da li je španski klub spreman da otkupi njegov ugovor, pošto se Parker sjajno uklopio sa samo nekoliko mjeseci. Problem može biti njegova plata koja u Partizanu iznosi dva i po miliona dolara.

Amerikanac nije previše govorio u periodu u crno-bijelom taboru, samo je odgovorio na tvrdnje predsjednika kluba Ostoje Mijailovića da nije bio u formi.

"To je mit. Nigdje nema tih brojki. Ako sam već toliko van forme, pogledajte me sada - da li gledate košarku?", rekao je Amerikanac koji se daleko bolje snalazi na terenu otkako je u Španiju.

"Onda ne bi ni trebalo da pričam o tome. Ja sam čovjek koji gleda rezultate. Dobro sam. Ljudi donose odluke - to je dio posla. Ako mi se kaže da sjedim, sjediću. Ako mi se kaže da igram, igraću. To je moja odgovornost", rekao je Parker nedavno za "Basketball Sphere".