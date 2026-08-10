Uoči revanša protiv Hapoela, Milan Rodić ističe da je Zvezda imala loš dan. Očekuje pobjedu pred punom Marakanom.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Jedan od najtrofejnijih fudbalera u istoriji Crvene zvezde Milan Rodić ubijeđen je da je meč protiv Hapoel Berševe u Sombathelju bio samo "loš dan" igrača Dejana Stankovića (poraz od 1:0) i siguran je da će u revanšu situacija biti skroz drugačija. Uoči meča na stadionu "Rajko Mitić" (utorak, 20.00) imao je poruku za crveno-bijele.

"Zvezda je malo potcijenila Hapoel u prvoj utakmici", rekao je Milan Rodić u intervjuu za "Sportski žurnal" u kome je ocijenio šta nije bilo dobro: "Izraelci su bili fizički jaki, igraju organizovan visok presing. Očekivao sam da će rival da padne poslije 30 minuta, ali je nastavio u istom ritmu. Odlično posloženi i disciplinovan tim čak je nekad i sa igračem manje izlazio visoko na golmana i posljednju liniju našeg tima".

Izvor: MN PRESS

Ocijenio je da kiks Lukasena i Mateuša "ide u arhivu", da se prosto to dešava, dodajući da Hapoel nije bio toliko dobar koliko su igrači Crvene zvezde imali loš dan.

"Vjerujem da će revanš da prođe kako dolikuje. Pred punom Marakanom, očekujem da bude 3:0 za naš klub", dodao je Rodić.

"Samo neka vjeruju u sebe. Ubijeđen sam da će uvesti Crvenu zvezdu u plej-of. Važan faktor biće Marakana, a kad je ispunjena, bude vjetar u leđa i vodi do uspjeha", naglasio je bivši lijevi bek Crvene zvezde.

Gdje je sad Milan Rodić?

Vidi opis Milan Rodić: "Crvena zvezda je malo potcijenila Hapoel, ali prolazi" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 5 / 5

Milan Rodić je u Crvenoj zvezdi igrao od 2017. do 2025. godine, poslije čega je imao "kratak izlet" u Cirih u kome mu se nije dopalo. Vratio se zimus u Srbiju i opet zadužio opremu OFK Beograda, kluba u kome je i počeo profesionalnu karijeru sada već davne 2009. godine.

Ove sezone je odigrao tri utakmice za OFK Beograd, a baš protiv Železničara u Staroj Pazovi ušao je s klupe u 77. minutu.

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