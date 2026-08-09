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Aleksa Terzić ne dolazi u Zvezdu: Dok se igra za Ligu šampiona, biće na pregledima

Aleksa Terzić ne dolazi u Zvezdu: Dok se igra za Ligu šampiona, biće na pregledima

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Povratak Alekse Terzića u Crvenu zvezdu nije moguć, jer će on potpisati ugovor sa Frozinoneom nakon ljekarskih pregleda.

Aleksa Terzić ne dolazi u Crvenu zvezdu potpisuje za Frozinone Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Povremeni srpski reprezentativac Aleksa Terzić karijeru nastavlja u italijanskom Frozinoneu, objavio je najpoznatiji "insajder" Fabricio Romano. To znači da će se Terzić vratiti u Italiju gdje je već nastupao, odnosno sada znamo i da nema ništa od njegovog povratka u Crvenu zvezdu koji se takođe spominjao.

Navodno, Zvezda je željela da dovede Terzića nakon povrede Adema Avdića, ujedno i jer se spominjalo da bi Nair Tiknizjan mogao da ode, međutim ako je to i planirala u završnici prelaznog roka - sada zna da ta mogućnost više ne postoji.

U vrijeme kada Crvena zvezda u utorak (20.00) bude igrala revanš trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Hapoel Ber Ševe, već ćemo znati da li je Aleksa Terzić i postao fudbaler Frozinonea. Njega u utorak očekuju ljekarski pregledi poslije kojih se očekuje i ozvaničenje saradnje na najmanje tri godine.

Za sada nema informacija koliko bi Salcburg mogao da zaradi od Terzića, ali pretpostavlja se da Frozinone neće platiti više od tri miliona evra za njegove usluge.

Lijevi bek iz Beograda je od 2023. godine u Salcburgu u kome je bio standardan, ali nije uspio da dođe ni do jednog trofeja. Odigrao je 86 utakmica za klub i postigao je tri gola, dok ga sada čeka povratak u Italiju gdje je nosio dresove Fiorentine i Empolija. Što se tiče njegovog staža u Zvezdi, odigrao je samo dva meča prije nego što je otišao na Apeninsko poluostrvo.

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Tagovi

fudbal FK Crvena zvezda Aleksa Terzić transferi

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