Nikome ništa nije sumnjivo? Janik Siner u "top" formi, a odustao od Sinsinatija

Janik Siner igrao je besprijekoran tenis na Vimbldonu i onda je mimo svih očekivanja odlučio da se povuče sa mastersa u Montrealu, pa Sinsinatiju.

Izvor: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia

Italijanski teniser Janik Siner odlučio je da se povuče sa mastersa u Sinsinatiju, i to tek nekoliko dana pred žrijeb. Već danima se šuškalo da će se Siner povući sa ovog turnira, saznalo se da je čak nekoliko puta odlazio u bolnicu na specijalističke preglede, a sada je i jedan od najpopularnijih mastersa potvrdio da prvog tenisera svijeta nećemo gledati ove godine.

"Janik Siner povukao se iz Sinsinatija zbog povrede desnog koljena. Želimo sve najbolje našem šampionu iz 2024. godine i jedva čekamo da te ponovo vidimo sljedeće godine!", naveli su u kratkoj objavi organizatori turnira u Ohaju.

Ovo ujedno znači da će predvodnici nove generacije Karlos Alkaraz i Janik Siner preskočiti Sinsinati zbog povreda, dok će skoro duplo stariji Novak Đoković ipak učesvovati i pokušati da dođe do svog 41. trofeja iz serije 1.000, samo za svoj gušt i samo radi sopstvenog zadovoljstva, pokazujući tako još jednom kako se tenis promijenio.

Zašto je odustao Janik Siner?

Italijanski novinar Gabrijele Parpilja objavio je u utorak popodne da se Siner "u ovom trenutku nalazi u Fiziokliniku, privatnoj fizioterapeutskoj klinici u Milanu" gdje je "posjetio jednog pouzdanog fizijatra koji se zbog ovog pregleda vratio sa godišnjeg odmora".

Siner se inače požalio da osjeća "nelagodu u desnom koljenu" i već je prije toga odustao od Montreala. Kako se tada moglo čuti, navodno je to bilo zbog "zgusnutog" rasporeda, što je samo još jedna tema o kojoj bi mogla da se pravi paralela sa starijom generacijom koja je igrala i kada je bila povrijeđena, a strahuje i da bi pauza od mjesec dana mogla da ga poremeti kada su ambicije u Njujorku u pitanju.

Siner je osvojio sve masterse u 2026. godini do Montreala, sa kog se povukao nekoliko dana pred žrijeb. Potom je odustao i od Sinsinatija, a znamo da je bio nepobjediv na Vimbldonu prije samo mjesec dana.

Prošle godine je stigao do finala Sinsinatija, ali je u borbi za titulu protiv Alkaraza bio primoran da preda meč zbog bolesti, pa od tada, posebno nakon situacije na Rolan Garosu, pažljivo dozira svoju energiju i bira koje turnire će igrati.

S obzirom na njegovu istoriju i suspenziju zbog dopinga, ovo će samo dovesti do novih sumnji.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!