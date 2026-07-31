"Janik Siner nikad neće biti legenda tenisa"

Italijanski novinar bio je neumoljiv u kritici prvog tenisera svijeta Janika Sinera.

Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Teško da će Janik Siner biti dovoljno dobar Italijanima, ma šta uradio. Prvi teniser svijeta je ponovo na meti kritičara, a ovog puta jer je odlučio da propusti Masters u Montrealu. To je uradio i prošle godine nakon osvajanja Vimbldona, kako bi se što bolje pripremio za Masters u Sinsinatiju i US Open. Ipak, za njega to nije običan turnir jer je povlačenjem digao ruke od potencijalnog istorijskog uspjeha - osvajanja svih devet mastersa u jednoj godini!

Ranije je u domovini bio kritikovan jer je otkazao mečeve u Dejvis kupu, zamjeraju mu što živi u Monte Karlu, a čini se da je lavinu pokrenula "doping afera" poslije koje je prestao da bude miljenik nacije.

Sada je novinar italijanskog "Eurosporta" Simone Eterno žestoko kritikovao njegovu odluku da propusti Masters u Kanadi i osporio mu šampionski mentalitet.

"Da bi postao legenda, sportista mora da ima harizmu. Svako mora da prizna da je Siner pravi antikarakter, jednostavno morate to da prihvatite. Sve u njegovom tenisu se završava rukovanjem sa protivnikom poslije meča. Ali van terena, šta imamo o njemu?", rekao je Eterno.

Siner igra jednu od najboljih sezona u istoriji tenisa, osvojio je pet titula iz serije 1000 i Vimbldon. Međutim, olako je digao ruke od podviga koji nikada nikome nije pošao za rukom.

"Da sam ja u Sinerovim cipelama, s obzirom kako ide sezona, ja bih otišao u Montreal da ispišem istoriju i osvojim sve masterse u godini. Mogućnost da osvoji devet od devet napravila bi od njega legendu. Ali Siner nije takav", istakao je Eterno, a potom se dotakao i njegovog odnosa sa medijima.

Zamjera mu i ponašanje van terena, odnos sa medijima i karakter nedostojan velikih šampiona.

"On nikada nema namjeru da nešto kaže ili uradi. Nadam se da će za 4-5 godina promijeniti svoje ponašanje prema medijima i dozvoliti im da uđu u njegov život. Nadam se da će se do kraja karijere promijeniti i postati sličniji ostalim šampionima koji su otvoreniji prema javnosti."

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:33 Janik Siner se nije poklonio princezi od Velsa Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)