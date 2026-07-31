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Uhapšen bivši teniser! Uletio u prodavnicu, počeo da lomi i prijeti radnicima

Uhapšen bivši teniser! Uletio u prodavnicu, počeo da lomi i prijeti radnicima

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Nikolas Ksivilijer je bivši urugvajski teniser koji je napravio potpuni haos u jednoj prodavnici.

Nikolas Ksivilijer uhapšen Izvor: Printscreen/X/PavyG

Nikolas Ksivilijer (27) je bivši urugvajski teniser koji je prešao na padel. Ali, sada je dospio u centar pažnje i to ne zbog sporta. Ni zbog tenisa ni zbog padela, već zbog toga što je imao napad bijesa i razbio je sve u prodavnici.

Uhapšen je na Floridi pošto je upao u jednu prodavnicu sportske opreme i tamo napravio potpuni haos. Prvo je uzeo reket u ruke i malo ga isprobavao, pa je onda otišao par koraka dalje, uzeo drugi reket i počeo da udara u odjeću po prodavnici.

Ljudi koji rade tu su mu prišli, pokušali da ga smire i tražili mu da ostavi reket, a on ga je uzeo i onda počeo da ga razbija o pod. Zatim je izašao iz prodavnice i zatvorio vrata uz prijetnje radnicima.

Ubrzo je uhapšen, a još uvijek nije jasno šta mu se dogodilo. Na ATP listi mu je najbolji plasman bila 1023. pozicija.

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00:40
Rolan Garos, ulaz u teniski kompleks
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

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