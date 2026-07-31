Uhapšen bivši teniser! Uletio u prodavnicu, počeo da lomi i prijeti radnicima

Nikolas Ksivilijer je bivši urugvajski teniser koji je napravio potpuni haos u jednoj prodavnici.

Izvor: Printscreen/X/PavyG

Nikolas Ksivilijer (27) je bivši urugvajski teniser koji je prešao na padel. Ali, sada je dospio u centar pažnje i to ne zbog sporta. Ni zbog tenisa ni zbog padela, već zbog toga što je imao napad bijesa i razbio je sve u prodavnici.

Uhapšen je na Floridi pošto je upao u jednu prodavnicu sportske opreme i tamo napravio potpuni haos. Prvo je uzeo reket u ruke i malo ga isprobavao, pa je onda otišao par koraka dalje, uzeo drugi reket i počeo da udara u odjeću po prodavnici.

En Doral, Florida, detuvieron al uruguayo Nicolás Xiviller, que llegó a ser 1023 ATP en 2018. Actualmente juega al padel.



Entró a un local y de la nada empezó a romper raquetas.



Enfrenta cargos por agresión agravada, daños a la propiedad y conducta desordenada.https://t.co/NyCvMm5G1epic.twitter.com/5qRrj5Au27 — Ariel Fernández (@AFD7L)July 29, 2026

Ljudi koji rade tu su mu prišli, pokušali da ga smire i tražili mu da ostavi reket, a on ga je uzeo i onda počeo da ga razbija o pod. Zatim je izašao iz prodavnice i zatvorio vrata uz prijetnje radnicima.

Ubrzo je uhapšen, a još uvijek nije jasno šta mu se dogodilo. Na ATP listi mu je najbolji plasman bila 1023. pozicija.

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(MONDO)