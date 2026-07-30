Novak Đoković potvrdio velike vijesti: Igraće na prestižnom turniru pred US Open

Srpski teniser Novak Đoković će odraditi generalnu probu za US Open u Sinsinatiju.

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Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković potvrdio je učešće na Mastersu u Sinsinatiju koji se igra od 8. do 23. avgusta. To će srpskom asu biti generalna proba za posljednji grend slem u sezoni US Open.

Srbin se obratio ljubiteljima tenisa preko zvaničnog naloga turnira koji je osvajao u tri navrata (2018, 2020. i 2023. godine). Ova njegova odluka stiže nakon otkazivanja Mastersa u Kanadi.

"Radujem se što ću igrati u Sinsinatiju prvi put od 2023. godine, kada sam odigrao jedno od najboljih finala na Masters turnirima u mojoj karijeri. Ne mogu da dočekam da se vratim i da zaigram pred vama, jako sam uzbuđen zbog svega i radujem se druženju sa navijačima. Vidimo se uskoro", rekao je Novak u kratkom obraćanju.

Ovo je vijest koja može da raduje ljubitelje tenisa širom svijeta, a ona govori i to da je Novak u boljoj formi nego prošle sezone. Srpski as je 2025. godine u Njujork stigao bez ijednog takmičarskog meča od Vimbldona, a sada je spreman da zaigra na jednom od najprestižnijih turnira u kalendaru.

Đokovića vežu jako lijepa sjećanja za Sinsinati na čije osvajanje je čekao sve do 2018. godine, kada je uspio da kompletira "Zlatni masters". To mu je pošlo za rukom protiv nekada najvećeg rivala Rodžera Federera.

Uspjeh je ponovio i 2020. godine kada je u meču za titulu bio bolji od Milošta Raonića, a 2023. godine je bio dio epskog finala sa Alkarazom. Uspio je da savlada Španca posle skoro četiri sata tenisa i dva taj-brejka 5:7, 7:6, 7:6. Ta sezona je bila jedna od najuspješnijih u karijeri srpskog šampiona.