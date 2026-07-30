Španac nije otišao na Mundijal, pa cijeloj naciji rekao: "Nisam mogao ni da gledam kako osvajaju trofej"

Fermin Lopez je priznao koliko mu je bilo teško da gleda kako Španija bez njega osvaja Svjetsko prvenstvo.

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Španija je osvojila Svetsko prvenstvo poslije impresivnog turnira u Sjedinjenim Američkim Državama u kome je tim dizao formu iz dana u dan, ali na tom turniru nije bilo fudbalera Barselone Fermina Lopeza. Sjajni vezista se povrijedio i nije mogao da se oporavi na vreme.

Za razliku od Lamina Jamala i Nika Vilijamsa koji su povređeni krenuli na Mundijal pa se polako oporavljali tokom turnira, Lopez nije uspio da bude dovoljno fit da ga selektor De la Fuente pozove. I sada je u intervjuu zta "Katalunja Radio" priznao da isprva nije mogao da gleda utakmice.

"Ovo je bilo najgore ljeto ikada, sigurno. Prvo je sve išlo kako treba, osjećam sam se da sam na vrhuncu forme i onda sam se povrijedio. Isprva nisam mogao da gledam mečeve Španije, bilo mi je jako teško. Htio sam da budem tamo i da igram, jer sam bio u životnoj formi. Ali trofej mi je mnogo značio, zbog moje zemlje, mojih saigrača i pogotovo igrača iz Barselone. Mnogo sam naučio iz ovoga, ali zaista je ovo bio težak udarac. Moram to da priznam", rekao je Ferman Lopez.

Vratiće se jači

Fermin Lopez igra na pozicijama prednjeg veznog i krila i dijete je Barselone. Od 2023. je u prvom timu, a godinu dana kasnije debitovao je za nacionalnu selekciju. Na sedam utakmica je za sada bez gola, ali pred Mundijal je povrijedio stopalo i nije mogao da nastupi.

"Cilj mi je da se vratim poslije povrede sa većom motivaciom. Vjerujem da mogu da budem potpuno spreman. Prošle sezone sam pokazao koliko vrijedim i šta mogu da ponudim ekipi. Ove sezone moram da nastavim da se razvijam i da igram na istom nivou", rekao je on.