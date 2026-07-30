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Da li Partizan i dalje čeka njega? Totalni haos iz kog bi crno-bijeli mogli da profitiraju

Da li Partizan i dalje čeka njega? Totalni haos iz kog bi crno-bijeli mogli da profitiraju

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Velika želja Partizana Armoni Bruksa traži spas poslije brodoloma Asvela.

Da li će Armoni Bruks doći u Partizan Izvor: MN PRESS

Asvel puca po šavovima nakon što je doveo nekoliko najtraženijih evropskih igrača, a prvi je novi dom našao Silvan Francisko, koji će put Panatinaikosa. Šta će biti sa ostalima? Toni Parker je ubijedio u novi projekat i svoju viziju Armonija Bruksa koji je već imao dogovor sa Partizanom, da li je vrijeme za novu rundu pregovora?

Crno-bijeli i dalje traže pojačanje na spoljnim pozicijama, nakon što su ozvaničili dolazak Alesandra Pajole i Luke Vildoze. Ipak, ostaje upražnjeno još jedno mjesto na bekovskim pozicijama, pošto izgleda da od ozvaničenja Kajla Olmena neće biti ništa.

Nekadašnji MVP Evrokupa se među prvima spominjao kao pojačanje Partizana, ali izgleda da crno-bijeli žele da razmotre još opcija na tržištu. Sa nekadašnjim igračem Turk Telekoma jeste postignut dogovor, ali sada se razmatra pozajmica ili čak izlazak iz ugovora uz obeštećenje.

Da li u Humskoj čekaju Bruksa?

Navodno su mu u Partizanu nudili dva miliona po sezoni da pređe iz Olimpije Milano, ali očigledno su Francuzi u tom momentu podigli cijenu. Uspjeli su da obezbijede potpis legendarnog Petija Milsa koji je takođe bio na radaru crno-bijelih, a sada će i on morati da traži novo rješenje. U boljoj poziciji nije ni Nik Vajler-Beb, kao ni Danijel Tajs koji je bio na pragu potpisa ugovora.

Bruks je prethodne sezone u Evroligi prosječno bilježio 13,1 poen i 3,5 skokova, uz odličnih 41,6% za tri poena. U italijanskom prvenstvu imao je 15,6 poena po utakmici i osvojio priznanja za MVP-ja prvenstva, kao i finalne serije.

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