logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tragična smrt legende od teške bolesti: Stradao zbog udaraca u glavu tokom karijere

Tragična smrt legende od teške bolesti: Stradao zbog udaraca u glavu tokom karijere

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Legendarni NFL igrač Bili Rej Smit junior preminuo je u 65. godini od posljedica demencije i hronične traumatske encelopatije koje je zaradio zbog udaraca koje je pretrpio tokom karijere.

Umro bivši NFL igrač Bili Rej Smit Izvor: Youtube/Team Sycuan/Printscreen

Tužne vijesti dolaze iz Amerike gdje je preminuo čuveni NFL igrač Bili Rej Smit junior. Nekada legendarni lajnbeker preminuo je u 65. godini nakon duge i teške borbe sa demencijom i hroničnom traumatskom encelopatijom (CTE). 

"Sa velikom tugom objavljujemo da smo izgubili našeg dragog Bilija Reja Smita junuora koji je preminuo mirno okružen porodicom. Bili Rej se dugo borio sa bolešću sa nevjerovatnom hrabrošću, snagom i dostojanstvom. Donosio je toliko radosti, svjetlosti i smijeha kao posvećen muž, otac, sin i odan prijatelj. Bili Rej je uživao veliko poštovanje kolega, saigrača i navijača. Ostavlja nas sa nezamjenjivom prazninom u našim životima", navodi se u saopštenju porodice. 

Bili Rej Smit junior je nakon koledža Arkanzas kao peti pik na NFL draftu izabran 1983. godine i devet sezona je igrao za San Dijego Čardžerse. U karijeri je imao 26,5 sekova, 15 preečenih lopti i 14 uhvaćenih ipuštenih lopti. Iza sebe ostavlja suprugu i ćerku.

Bolest koja odnosi sportiste

Hronična traumatska encelopatija je bolest koja se javlja usljed čestih udaraca u glavu i mnogi NFL sportisti pate od nje. Nedavno je Džordan Devi preminuo takođe dijelom od posljedica ove bolesti, a nekadašnji lajnbeker Čardžersa Junior Seau je izvršio samoubistvo kada je dobio dijagnozu ove bolesti 2012. godine,

Tagovi

NFL

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC