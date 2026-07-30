Tragična smrt legende od teške bolesti: Stradao zbog udaraca u glavu tokom karijere

Legendarni NFL igrač Bili Rej Smit junior preminuo je u 65. godini od posljedica demencije i hronične traumatske encelopatije koje je zaradio zbog udaraca koje je pretrpio tokom karijere.

Izvor: Youtube/Team Sycuan/Printscreen

Tužne vijesti dolaze iz Amerike gdje je preminuo čuveni NFL igrač Bili Rej Smit junior. Nekada legendarni lajnbeker preminuo je u 65. godini nakon duge i teške borbe sa demencijom i hroničnom traumatskom encelopatijom (CTE).

"Sa velikom tugom objavljujemo da smo izgubili našeg dragog Bilija Reja Smita junuora koji je preminuo mirno okružen porodicom. Bili Rej se dugo borio sa bolešću sa nevjerovatnom hrabrošću, snagom i dostojanstvom. Donosio je toliko radosti, svjetlosti i smijeha kao posvećen muž, otac, sin i odan prijatelj. Bili Rej je uživao veliko poštovanje kolega, saigrača i navijača. Ostavlja nas sa nezamjenjivom prazninom u našim životima", navodi se u saopštenju porodice.

Bili Rej Smit junior je nakon koledža Arkanzas kao peti pik na NFL draftu izabran 1983. godine i devet sezona je igrao za San Dijego Čardžerse. U karijeri je imao 26,5 sekova, 15 preečenih lopti i 14 uhvaćenih ipuštenih lopti. Iza sebe ostavlja suprugu i ćerku.

Bolest koja odnosi sportiste

Hronična traumatska encelopatija je bolest koja se javlja usljed čestih udaraca u glavu i mnogi NFL sportisti pate od nje. Nedavno je Džordan Devi preminuo takođe dijelom od posljedica ove bolesti, a nekadašnji lajnbeker Čardžersa Junior Seau je izvršio samoubistvo kada je dobio dijagnozu ove bolesti 2012. godine,