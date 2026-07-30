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Šok otkaz u Premijer ligi: 20 dana pred početak prvenstva rekao Saudijcima da neće više njihove milione

Šok otkaz u Premijer ligi: 20 dana pred početak prvenstva rekao Saudijcima da neće više njihove milione

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Edi Hau je pred sam početak nove sezone u Premijer ligi povukao neočekivan potez i otišao je iz Njukasla.

Edi Hau podnio ostavku u Njukaslu Izvor: EPA/Alejandro Garcia

Nevjerovatne vijesti dolaze iz Engleske, izgleda da je tik prije početka nove sezone Njukasl ostao bez trenera. Prema navodima engleskih medija Edi Hau je dao ostavku i zvanično je otišao iz kluba koji svoj prvi meč u novoj sezoni igra 23. avgusta na svom "Sent Džejmsis parku" i to protiv Liverpula.

On je navodno saopštio čelnicima kluba da nakon pet godina na mjestu prvog trenera mora na pauzu i da mu je potreban odmor. On je prije Njukasla trenirao Bornmut i Barnli, a ovom odlukom je šokirao svoje poslodavce.

Ipak brzo su se snašli i navodno će novi trener Njukasla biti dosadašnji šef struke Al Ahlija Matijas Jaisl. Nekadašnji štoper Hofenhajma i omladinski reprezentativac Njemačke počeo je svoju fudbalsku karijeri u Liferingu, zatim je vodio Salcburg dve godine i potom Al Ahli sa zvijezdama poput Fransiska Trinkaa, Eduarda Mendija, Ajvana Tonija Meriha Demirala i Rodžera Ibanjeza.

Ambiciozni projekat Njukasla pod vođstvom saudijskog kapitala zapeo je prošle sezone i tim je završio kao tek 12. u Premijer ligi, tako da su "svrake" ostale bez Evrope. Zvijezde tima poput Bruna Gimaraeša žele da idu i neće imati Nijemac lak posao. 

Tagovi

Njukasl Premijer liga fudbal

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