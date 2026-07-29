logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Borac dio jubileja Petrokuba: Moldavski klub protiv Banjalučana igra 20. utakmicu u Evropi

Borac dio jubileja Petrokuba: Moldavski klub protiv Banjalučana igra 20. utakmicu u Evropi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Banjalučki Borac u četvrtak od 20.00 časova gostuje moldavskom Petrokubu u revanšu drugog kola kvalifikacija Konferencijske lige.

Borac protiv Petrokuba Izvor: Slaven Petković - Mondo

Crveno-plavi su na Gradskom stadionu osigurali veliki kapital od tri gola za koji su se pobrinuli Damir Hrelja, Luka Juričić i Ante Roguljić, pa su u revanšu na stadionu "Zimbru" najavili da će tražiti pogodak koji bi im garantovao prolazak u narednu rundu takmičenja.

Podsjetimo, meč između Petrokuba i Borca igra se u četvrtak 30. jula s početkom u 20.00 časova, direktan prenos je na RTRS-u a sudiće je hrvatski arbitri na čelu sa Splićaninom Dujom Strukanom.

Ulaznice za prodaju se po cijenama od 20 do 180 leja (od 7.5 do 67.5 KM), a za domaće će to biti poseban duel jer će proslaviti svojevrstan jubilej - 20. evropska utakmica moldavskog kluba.

"Petrokub u četvrtak igra svoju 20. utakmicu u istoriji u Kišinjevu u okviru evropskih kupova! Ne propustite duel protiv Borca, šampiona Bosne i Hercegovine", poručili su Moldavci svojim navijačima uz spisak svih 19 dosadašnjih rivala.

To su: Osijek (Hrvatska), AEK Larnaka (Kipar), TSC Bačka Topola (Srbija), Sileks (Sjeverna Makedonija), Sivaspor (Turska), Florijana (Malta), Lači (Albanija), Fehervar (Mađarska), Makabi Tel Aviv (Izrael), Ordabaši (Kazahstan), APOEL (Kipar), TNS (Vels), Ludogorec (Bugarska), Pafos (Kipar), Rapid (Austrija), Real Betis (Španija), Birkirkara (Malta), Sabah (Azerbejdžan), Egnatija (Albanija).

I posljednji jubilarni Borac!

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Petrokub FK Borac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC