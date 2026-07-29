Borac dio jubileja Petrokuba: Moldavski klub protiv Banjalučana igra 20. utakmicu u Evropi

Banjalučki Borac u četvrtak od 20.00 časova gostuje moldavskom Petrokubu u revanšu drugog kola kvalifikacija Konferencijske lige.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Crveno-plavi su na Gradskom stadionu osigurali veliki kapital od tri gola za koji su se pobrinuli Damir Hrelja, Luka Juričić i Ante Roguljić, pa su u revanšu na stadionu "Zimbru" najavili da će tražiti pogodak koji bi im garantovao prolazak u narednu rundu takmičenja.

Podsjetimo, meč između Petrokuba i Borca igra se u četvrtak 30. jula s početkom u 20.00 časova, direktan prenos je na RTRS-u a sudiće je hrvatski arbitri na čelu sa Splićaninom Dujom Strukanom.

Ulaznice za prodaju se po cijenama od 20 do 180 leja (od 7.5 do 67.5 KM), a za domaće će to biti poseban duel jer će proslaviti svojevrstan jubilej - 20. evropska utakmica moldavskog kluba.

"Petrokub u četvrtak igra svoju 20. utakmicu u istoriji u Kišinjevu u okviru evropskih kupova! Ne propustite duel protiv Borca, šampiona Bosne i Hercegovine", poručili su Moldavci svojim navijačima uz spisak svih 19 dosadašnjih rivala.

To su: Osijek (Hrvatska), AEK Larnaka (Kipar), TSC Bačka Topola (Srbija), Sileks (Sjeverna Makedonija), Sivaspor (Turska), Florijana (Malta), Lači (Albanija), Fehervar (Mađarska), Makabi Tel Aviv (Izrael), Ordabaši (Kazahstan), APOEL (Kipar), TNS (Vels), Ludogorec (Bugarska), Pafos (Kipar), Rapid (Austrija), Real Betis (Španija), Birkirkara (Malta), Sabah (Azerbejdžan), Egnatija (Albanija).

I posljednji jubilarni Borac!

(MONDO)