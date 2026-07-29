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Zaboravljeni Srbin dolazi u Barselonu da zakrpi odbranu: sa 20 godina otišao za novcem, sada se vraća

Zaboravljeni Srbin dolazi u Barselonu da zakrpi odbranu: sa 20 godina otišao za novcem, sada se vraća

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Jan Karlo Simić bi mogao neočekivano brzo da se vrati u evropski fudbal i da zaigra za Espanjol od naredne sezone.

Jan Karlo Simić mogao bi da pojača Espanjol Izvor: MN PRESS

Jan Karlo Simić je rano otišao u Aziju, ali sada bi mogao da se vrati na velika vrata. Povremeni reprezentativac Srbije je na meti čuvenog sportskog direktora Ramona Rodrigeza Verdeha, odnosno Monćija koji želi da ga vidi u dresu Espanjola naredne sezone.  Odbrana tima iz Barselone bila je jedna od gorih u Španiji prošle sezone, a sportski direktor Espanjola vidi rješenje u 21-godišnjaku rođenom u Njemačkoj koji je odlučio da nosi dres Srbije. 

Al Itihad ga je platio 15.000.000 evra Anderlehtu, dao mu je čak 5.000.000 evra godišnje, ali jedva da je Jan Karlo-Simić igrao prošle sezone. Sada Espanjol pokušava da ga dovede na pozajmicu i stavi u bedem ispred gola Marka Dmitrovića.  Upravo je najviše zbog odbrana Marka Dmitrovića Espanjol prošle sezone uspio da završi na sredini tabele kao 11. ali sada žele da se dignu na viši nivo i da pojure mjesto u Evropi.

Ko je Jan Karlo Simić?

Jan Karlo Simić je zapravo rodom iz Višegrada odakle su mu roditelji otišli za Njemačku, a on je rođen u Nirtingenu. Nakon što je trenirao u Kikersima i Štutgartu prešao je kao veliki talenat u Milan. Tu je debitovao i čak dao jedan gol prije prelaska u Anderleht, a onda je poslije sjajne sezone u Belgiji otišao je u Al Itihad gdje je odigrao samo osam mečeva. Za Srbiju igra od U16 nivoa, a za seniore je odigrao šest mečeva.

Tagovi

Espanjol Jan Karlo Simić

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