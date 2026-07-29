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Pao dogovor: Kerim Alajbegović ide u Italiju!

Pao dogovor: Kerim Alajbegović ide u Italiju!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović dogovorio je jedan od najvećih transfera u istoriji bh. fudbala.

Kerim Alajbegović ide u Juventus Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia

Iako se spominjao Čelsi, Alajbegović je dogovorio transfer u torinski Juventus, prenijeli su brojni ugledni novinari koji se bave transferima.

Fabricio Romano je prvi objavio da je Juve praktično završio transfer s Alajbegovićem, što su potvrdili i novinari "Skaj Sporta" Florijan Pletenberg i Patrik Berger.

Prema njihovim tvrdnjama Juventus će Bajeru iz Leverkuzena isplatiti sumu od 33 miliuona evra, dok bi s bonusima njemački tim inkasirao do 40 miliona evra.

Preostalo je još da fudbaler "zmajeva" obavi ljekarske preglede i potpiše ugovor, nakon čega će transfer biti i zvanično potvrđen.

Reprezentativac BiH je postao meta velikih klubova nakon odličnih partija na Svjetskom prvenstvu, gdje je bio strijelac i jednog pogotka, koji je ušao među 12 najljepših na Mundijalu.

(MONDO)

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Tagovi

Kerim Alajbegović Juventus

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