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Ugašen slavni italijanski klub poslije 115 godina: Za njega su igrali Pirlo, Gvardiola, Bađo...

Ugašen slavni italijanski klub poslije 115 godina: Za njega su igrali Pirlo, Gvardiola, Bađo...

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Ugašen je italijanski klub osnovan davne 1911. Breša je iznjedrila veliki broj poznatih italijanskih igrača, ali je sad, zbog ogromnih finansijskih dugova, stavljena tačka na istoriju.

Breša Izvor: fifg/Shutterstock

Kako se i najavljivalo, italijanski velikan više ne postoji - Breša se poslije 115 godina ugasila. Iako je prošlog ljeta najavljeno gašenje ovog kluba, u kojem su igrale legende poput Roberta Bađa, Andree Pirla, Pepa Gvardiole i Marija Balotelija, sada je zvanično stavljena tačka na klupsku istoriju.

Sud u Breši, na sjeveru Italije, naredio je likvidaciju kluba. Zapravo, to je posljednji stepenik ka gašenju velikana koji je osnovan 1911. godine i sada je primoran da napusti profesionalnu fudbalsku scenu. Klub je još ljeta 2025. morao da napusti profesionalne okvire ovog sporta, pošto je Breši odbijena licenca za Seriju C za sezonu 2025/26.

Predsjednik kluba Masimo Selino nije ispunio neophodne finansijske obaveze. Fudbalski savez Italije (FIGC) naknadno je oduzeo licencu Breši, pa je poslije 115 godina klub zvanično nestao sa profesionalne mape fudbala.

Dug Breše iznosi oko 20 miliona evra, kako prenose tamošnji mediji.

U međuvremenu je nastao novi klub - Union Breša. Novi identitet predstavljen je 17. jula 2025, a vlasnik i predsednik kluba je Đuzepe Pasini. Iako Breša za sve godine postojanja nije uspjela da postane šampion Italije niti napravi veliki broj istorijskih iskoraka, u svijetu je imala izuzetan renome i popularnost. Igrala je u Seriji A do prije šest godina, a čak četiri puta bila je šampion Serije B.

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01:16:40
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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Breša Serija A

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