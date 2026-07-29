"Sa ponosom ću nositi dres Partizana": Stiže u Beograd i želi da ga Grobari zapamte

Novajlija Partizana Lamar Stvens imao je poruku za navijače i sve u klubu.

Izvor: BC Partizan TV/screenshot

Novi igrač Partizana Lamar Stivens obratio se navijačima. Bivši košarkaš Pariza koji se dokazivao i NBA sceni spreman je za novo poglavlje u karijeri.

Svjestan je u kakvu košarkašku sredinu dolazi i ne može da dočeka da zaigra u jedinstvenoj atmosferi u Evropi. Stivens kaže da će dati sve od sebe da opravda poverenje i da želi da ga u Beogradu pamte kao velikog borca koji ostavlja srce na terenu.

"Kada ljudi gledaju kako igram, želim da vide nekoga ko je veoma strastven zbog košarke i ponosan što nosi dres Partizana. Nekoga ko igra sa ogromnim srcem i ko je pravi borac. Da mogu da pomognem za pobjede koliko god je moguće", rekao je Stivens u obraćanju na društvenim mrežama i nastavio:

"Čuo sam da su navijači Partizana jedni od najstrastvenijih na svijetu. Za one koji ne znaju, ja sam iz Filadelfije, tako da me sve ovo podsjeća na grad iz kojeg dolazim. Očekivanja, ljubav i podrška koju pružaju. Traže da budeš najbolja verzija sebe svake večeri, da ostaviš sve na parketu. Nositi dres sa ponosom je ono što se traži i u Filadelfiji. Uzbuđen sam što ću predstavljati grad na pravi način, da ostavim srce na terenu."

Za njega ne postoji izgubljena lopta ili izgubljena utakmica prije posljednjeg sudijskog zvižduka.

"Svaki posjed kao da je posljednji. Nijednu akciju neću uzeti zdravo za gotovo. Nema veze da li je prva ili posljednja četvrtine. Borba se ne dovodi u pitanje. Svakog dana moraš da ostaviš najviše što možeš. Takav sam oduvijek bio, dolazim iz Filadelfije gdje moraš da budeš čvrst."

Šta očekuje u Partizanu? "Vjerujem da je Partizan spreman da se bori i pobjeđuje u ovoj ligi, jer mislim da kreće od vrha pa nadole. Od organizacije, preko trenera, igrača… Pričao sam sa svima i shvatio da je to ono što ovaj klub predstavlja."

Šta ga je preporučilo Partizanu?

Prošla sezona je za njega bila debitantska u Evroligi. Utisak je da je privikavanje na evropske terene dobro prošlo, posto je bio treći najefikasniji u timu Pariza sa prosjekom od 9,3 poena i 3,3 skoka na 23 utakmice, dok je na terenu provodio 20 minuta. U domaćem takmičenju je na 29 mečeva ubacivao 9,9 poena, uz 3,5 skokova i 1,5 asistenciju, dok mu je procenat šuta iz igre bio 41 odsto.

Nakon sjajne koledž karijere, izašao je na NBA Draft 2020. godine, ali nije izabran. Ipak, priiključio se Klivlend Kavalirsima, gdje je u periodu od tri godine jedno vreme imao solidnu ulogu u rotaciji. Sezonu 2023/24 je proveo u Boston Seltiksima, da bi odigrao neke od najboljih partija u Memfis Grizlisima. Ipak, to nije bilo dovoljno za ostanak na najvećoj sceni, pa je prošlog ljeta odlučio da se okuša u Evropi. U NBA ligi je odigrao preko 200 utakmica, što je i te kako zavidno iskustvo.