Bivši igrač Partizana i Borca otišao u Indiju! "Srpski orao viđen u planinama"!

Nikola Ninković pronašao novi angažman.

Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Nikola Ninković pronašao je novi angažman i ponovo je to u jednoj egzotičnoj zemlji.

Nekadašnji fudbaler Partizana nakon pet godina provedenih u Italiji oživio je svoju karijeru u dresu banjalučkog Borca, iz kojeg je otišao u Gruziju, a potom imao kratku epizodu u Tekstilcu nakon koje je otišao u azerbejdžanski Sumgajit.

Ninković je odlučio da se poslije Azerbejdžana oproba i u Indiji, te je potpisao za tamošnjeg superligaša Nortistern Junajted.

"Srpski orao viđen je u planinama", objavio je dolazak popularnog Džigija klub sa sjeveroistoka zemlje, skoro na granici sa Butanom.

A Serbian Eagle has been spotted in the Highlands #StrongerAsOne#8States1Unitedpic.twitter.com/jGgeSuLFIe — NorthEast United FC (@NEUtdFC)July 28, 2026

Nortistern junajted je osnovan 2014. godine, a vlasnik je bolivudski glumac Džon Abraham.

Ninković neće biti jedini stranac, pošto su u ekipi još jedan Marokanac i tri Španca, dok ekipu sa klupe vodi španski stručnjak Huan Pedro Benali.