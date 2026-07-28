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Bivši igrač Partizana i Borca otišao u Indiju! "Srpski orao viđen u planinama"!

Bivši igrač Partizana i Borca otišao u Indiju! "Srpski orao viđen u planinama"!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Nikola Ninković pronašao novi angažman.

Nikola Ninković prešao u Nortistern junajted u Indiji Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Nikola Ninković pronašao je novi angažman i ponovo je to u jednoj egzotičnoj zemlji.

Nekadašnji fudbaler Partizana nakon pet godina provedenih u Italiji oživio je svoju karijeru u dresu banjalučkog Borca, iz kojeg je otišao u Gruziju, a potom imao kratku epizodu u Tekstilcu nakon koje je otišao u azerbejdžanski Sumgajit.

Ninković je odlučio da se poslije Azerbejdžana oproba i u Indiji, te je potpisao za tamošnjeg superligaša Nortistern Junajted.

"Srpski orao viđen je u planinama", objavio je dolazak popularnog Džigija klub sa sjeveroistoka zemlje, skoro na granici sa Butanom.

Nortistern junajted je osnovan 2014. godine, a vlasnik je bolivudski glumac Džon Abraham.

Ninković neće biti jedini stranac, pošto su u ekipi još jedan Marokanac i tri Španca, dok ekipu sa klupe vodi španski stručnjak Huan Pedro Benali.

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Tagovi

Nikola Ninković fudbal FK Borac

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